Пермский кот Брют покорил сердца столичных телевизионщиков

Posted 21 января, 07:12
Published 21 января, 07:12
Modified 21 января, 07:23
Updated 21 января, 07:23
В ближайший месяц пермяки смогут увидеть в эфире программы «Видели видео» на «Первом канале» журналистку-стрингера Ольгу Юшкову и ее любимца, кота-блогера Брюта. В минувшие выходные они побывали на съемках программы, дата ее выхода в эфир пока не называется.
По возвращении из Москвы Ольга и Брют выложили в соцсети ролик о съемках ток-шоу.
Кота Брюта и его хозяйку пригласили в эфир «Первого» после того, как видеоролик, где он «тренирует пищевые привычки» пса Персика, завирусился в сообществах ВК и «запрещеннограмма». Ролик одномоментно появился в различных группах о домашних животных. «Ролик в общем набрал больше 2,5 млн. Кот мотивирует собаку, оказалось, что такая проблема есть у огромного числа пользователей, они привлекают на помощь псов, котов, детей и даже мужей», — вспоминает начало истории Ольга.
«Мне позвонили продюсеры, позвали нас всех — Брюта, Персика и меня им в сопровождающие. Но я подумала, что они никогда не летали, выбор пал на кота — его можно было положить в переноску. Он стрессовал немного в дороге, но уже в гостиничном номере начал есть корм и играть. В этот раз он переживал совсем немного, хотя обычно даже после посещения ветклиник Брют грустит и отказывается от еды.
Мы жили в отеле у Останкино, зайдя в номер Брют сразу понял, что он звезда. Забрали нас на съемку в 9 утра. Пока меня гримировали, кот сидел в «котозаке». Решили так сделать, чтобы он не убежал и не подрался с другими котами. Потом мы пошли в студию, я не успела даже поволноваться — были очень комфортные условия на площадке. Мы были первыми героями.
Я, несмотря на то, что работаю много лет на телевидении, впервые была на «Первом». Ничего этого, увы, нельзя было снимать — телефоны нужно оставить в гримерной. Я была всего 20 минут в студии», — рассказала журналисту Properm.ru Ольга.
Кот Брют появился в жизни Ольги и Персика всего два года назад — в августе 2022 года. Тогда журналистка гуляла неподалеку от дома, и пес прыгнул в кусты. Ольга думала, что там мышь, а увидела котика — несчастного, тощего, но с невероятно выразительными глазами.
Сначала Ольга его осмотрела, проходящая мимо женщина рассказала ей, что он сидит там несколько дней — как ходячий скелет. Она отвела пса домой и вернулась с пакетиком корма, и сначала решила забрать его с улицы и отнесла домой (так нельзя делать, нужно везти в клинику, говорит Ольга), а через час она увезла кота ветеринарам.
Врачи были в шоке от огромного количества паразитов и состояния кота. Он провел в клинике сутки, а потом жил в «стационаре на дому» — отдельно от других животных кот продолжал лечение. Если от паразитов его избавили сразу: «блохи покинули чат через два дня». Но потом долго лечили анемию, которую кот заработал от жизни на улице: даже стоял вопрос, или умрет, или понадобиться переливать кровь.
Кот стал отъедаться, он продолжал болеть, было расстройство кишечника на фоне терапии. Но терпение и любовь сделали свое дело: Брют стал домашним любимцем.
Было одно но: у Ольги есть аллергия на кошек. Поэтому пришлось подбирать лечение обоим. Но в результате расстаться эта парочка не смогла, Брюту подобрали корм, а Ольга была на антигистаминных препаратах. К слову, первый ролик об Ольге, Персике и Брюте с огромными просмотрами — как раз о совместном лечении аллергии.
Персик тоже гражданин с трудной судьбой, он появился у Ольги в 2016 году, тоже в августе. Волонтер приюта выложила пост с портретом пса в клетке с огромными «полканами», а Ольгино сердце не выдержало и она забрала Персика. В начале их совместной жизни тоже был трудный период адаптации — собаке-подростку было скучно дома, но на улицу он не хотел и боялся идти. «Людям не надо бояться брать животных из приюта, просто нужно сразу обращаться к специалистам — зоопсихологам, ветеринарам. Поначалу Персик из-за тревоги сделал уникальный дизайн в квартире, сожрал „всего Ремарка“, — рассказала нам Ольга.
Но теперь у всех троих в жизни все хорошо: «Если в моей жизни не было бы Персика, то не было бы и Брюта», — говорит Ольга.