Пермский кот Брют покорил сердца столичных телевизионщиков

Персик тоже гражданин с трудной судьбой, он появился у Ольги в 2016 году, тоже в августе. Волонтер приюта выложила пост с портретом пса в клетке с огромными «полканами», а Ольгино сердце не выдержало и она забрала Персика. В начале их совместной жизни тоже был трудный период адаптации — собаке-подростку было скучно дома, но на улицу он не хотел и боялся идти. «Людям не надо бояться брать животных из приюта, просто нужно сразу обращаться к специалистам — зоопсихологам, ветеринарам. Поначалу Персик из-за тревоги сделал уникальный дизайн в квартире, сожрал „всего Ремарка“, — рассказала нам Ольга.