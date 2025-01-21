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Posted 21 января, 09:23

Published 21 января, 09:23

Modified 21 января, 09:24

Updated 21 января, 09:24

Пермяк вырастил более 1 килограмма конопли

Пермяк разбил в краснокамском гараже конопляную плантацию

21 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.

Пермяк вырастил более 1 килограмма конопли

Изъяты также приспособления для культивирования наркосодержащих растений.

В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в попытке сбыта более 1 килограмма конопли. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Краснокамскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Перми. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину летом прошлого года в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024».

Оперативники получили информацию, что пермяк не только употребляет запрещенные вещества, но и занимается выращиванием конопли. Полицейские нанесли визит в его гараж и провели обследование. В помещении обнаружены специальные устройства и приспособления для культивирования и высушенные кусты конопли. В общей сложности полицейские изъяли более 1 килограмма наркосодержащего растения.

Обвиняемый рассказал, что два года назад приобрел гараж в Краснокамске. Он хотел его отремонтировать и продать, чтобы выручить денег. Однако передумал и решил заработать другим способом. Мужчина в даркнете нашел инструкцию по устройству лаборатории по культивированию конопли. Затем на различных интернет-сайтах приобрел необходимое оборудование, а также семена растения.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю в поселке Широковский предотвращена попытка доставки наркотиков, спрятанных в мюсли и меде.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Наркотики#Краснокамский округ
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