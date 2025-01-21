Пермяк разбил в краснокамском гараже конопляную плантацию

Обвиняемый рассказал, что два года назад приобрел гараж в Краснокамске. Он хотел его отремонтировать и продать, чтобы выручить денег. Однако передумал и решил заработать другим способом. Мужчина в даркнете нашел инструкцию по устройству лаборатории по культивированию конопли. Затем на различных интернет-сайтах приобрел необходимое оборудование, а также семена растения.