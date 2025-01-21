Пиротехник Воробьёв: В «проседании рынка» виновата кампания против фейерверков

Posted 21 января, 07:54
Published 21 января, 07:54
Modified 21 января, 07:56
Updated 21 января, 07:56
Агентство «Ридус» пообщалось с гендиректором объединения «Русский фейерверк» Анатолием Воробьёвым. Он прокомментировал для издания информацию о том, что в новогодние праздники рынок пиротехники «просел» почти на треть из-за фейков о том, что украинцы под видом петард распространяют бомбы. Сообщения о падении рынка появились в некоторых региональных и отраслевых СМИ.
Собеседник издания считает, что главной проблемой продавцов пиротехники стали не ложные сообщения о бомбах, а кампания, направленная против запуска фейерверков в условиях СВО и атак украинских дронов. Она также была сопровождена ограничениями на запуск петард со стороны местных властей. Однако, по словам специалиста, кампания произвела ограниченный эффект.
Воробьёв отметил, что в ряде российских регионов перед новогодними праздниками шла агитация, что запускать пиротехнику не стоит. В некоторых субъектах РФ местные власти ввели запрет на продажу фейерверков уже в конце декабря. Несмотря на то, что в нескольких регионах продажи заметно просели, в отдаленных частях нашей страны, по информации дилеров, пиротехника продавалась неплохо. Он добавил, что в целом рынок действительно немного просел.