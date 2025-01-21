Пиротехник Воробьёв: В «проседании рынка» виновата кампания против фейерверков

Воробьёв отметил, что в ряде российских регионов перед новогодними праздниками шла агитация, что запускать пиротехнику не стоит. В некоторых субъектах РФ местные власти ввели запрет на продажу фейерверков уже в конце декабря. Несмотря на то, что в нескольких регионах продажи заметно просели, в отдаленных частях нашей страны, по информации дилеров, пиротехника продавалась неплохо. Он добавил, что в целом рынок действительно немного просел.