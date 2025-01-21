Политолог считает, что Трамп не сможет выдворить из США всех нелегальных мигрантов

Собеседник издания пояснил, что приток нелегальных мигрантов выгоден для многих отраслей американской экономики. Например, они играют важную роль в сельском хозяйстве и сфере обслуживания. Этот факт, по мнению политолога, вынудит Трампа искать компромисс. Новый президент США может начать с депортации мигрантов, совершивших тяжкие преступления, а после этого уже будет ориентироваться по ситуации и договариваться.