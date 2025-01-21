Политолог считает, что Трамп не сможет выдворить из США всех нелегальных мигрантов

Posted 21 января, 10:21
Published 21 января, 10:21
Modified 21 января, 10:23
Updated 21 января, 10:23
Агентство «Ридус» пообщалось с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном. В беседе с изданием он высказал мнение, что новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет депортировать из страны всех нелегальных мигрантов.
Специалист сообщил, что ряд штатов, а именно Калифорния, Миннесота и Нью-Йорк, выступают против политики, которую планирует вести новый президент США.
Собеседник издания пояснил, что приток нелегальных мигрантов выгоден для многих отраслей американской экономики. Например, они играют важную роль в сельском хозяйстве и сфере обслуживания. Этот факт, по мнению политолога, вынудит Трампа искать компромисс. Новый президент США может начать с депортации мигрантов, совершивших тяжкие преступления, а после этого уже будет ориентироваться по ситуации и договариваться.
Ордуханян назвал обещание Дональда Трампа выдворить миллионы мигрантов стилем управления. Он пояснил, что новый президент США всегда делает «большой замах», после чего немного отступает от первоначальных планов, находя компромисс с оппонентами.