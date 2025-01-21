Порывистый сильный ветер: пермяков просят быть внимательными

Posted 21 января, 08:31
Published 21 января, 08:31
Modified 21 января, 08:33
Updated 21 января, 08:33
По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 22 января в регионе прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Жителей края просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия и видимости.
На сегодня, 21 января, в Пермском крае ожидалось ухудшение метеоусловий. В отдельных территориях региона прогнозируются гололедица на дорогах, а утром и днем порывы ветра могут достигать 17 м/с.