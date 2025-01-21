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Posted 21 января, 08:31

Published 21 января, 08:31

Modified 21 января, 08:33

Updated 21 января, 08:33

Ночью и утром 22 января в Пермском крае прогнозируют порывы ветра до 17 м/с

Порывистый сильный ветер: пермяков просят быть внимательными

21 января 2025, 08:31
Фото: 1MI.

Ночью и утром 22 января в Пермском крае прогнозируют порывы ветра до 17 м/с

Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ и другие ЧП.

По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 22 января в регионе прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Жителей края просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия и видимости.

На сегодня, 21 января, в Пермском крае ожидалось ухудшение метеоусловий. В отдельных территориях региона прогнозируются гололедица на дорогах, а утром и днем порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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