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Posted 21 января, 14:49

Published 21 января, 14:49

Modified 21 января, 14:51

Updated 21 января, 14:51

На 57,5% стало меньше преступлений, совершенных иностранцами в Прикамье

Преступлений, совершённых иностранцами в Пермском крае, стало меньше на 57,5%

21 января 2025, 14:49
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

На 57,5% стало меньше преступлений, совершенных иностранцами в Прикамье

За пределы России за минувший год выдворены 889 человек.

За минувший год в Пермском крае на 57,5% сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, цитируя материалы коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2024 год, которая прошла сегодня, 21 января.

По информации правоохранителей, способствовала снижению уровня таких преступений «проведенная работа в сфере исполнения миграционного законодательства Российской Федерации».

Профилактические мероприятия проведены почти с 67 тысячами иностранцев, находящимися в различном юридическом статусе на территории края, выявлено 6,5 тысяч нарушений, совершенных ими в сфере миграционного контроля, за пределы страны выдворены 889 человек.

Также в ходе коллегии было заявлено, что за 2024 год правоохранительными органами раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых почти 4800 — тяжкие и особо тяжкие.

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#Общество#Преступление#Мигранты#Преступления#Гу мвд#ГУ МВД России
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