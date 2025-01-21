Преступлений, совершённых иностранцами в Пермском крае, стало меньше на 57,5%

За минувший год в Пермском крае на 57,5% сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, цитируя материалы коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2024 год, которая прошла сегодня, 21 января.