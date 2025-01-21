Преступлений, совершённых иностранцами в Пермском крае, стало меньше на 57,5%

Posted 21 января, 14:49
Published 21 января, 14:49
Modified 21 января, 14:51
Updated 21 января, 14:51
За минувший год в Пермском крае на 57,5% сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, цитируя материалы коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2024 год, которая прошла сегодня, 21 января.
По информации правоохранителей, способствовала снижению уровня таких преступений «проведенная работа в сфере исполнения миграционного законодательства Российской Федерации».
Профилактические мероприятия проведены почти с 67 тысячами иностранцев, находящимися в различном юридическом статусе на территории края, выявлено 6,5 тысяч нарушений, совершенных ими в сфере миграционного контроля, за пределы страны выдворены 889 человек.
Также в ходе коллегии было заявлено, что за 2024 год правоохранительными органами раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых почти 4800 — тяжкие и особо тяжкие.