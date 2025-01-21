Роспотребнадзор продолжает закрывать пермские пекарни «Хлебница»

Posted 21 января, 12:37
Published 21 января, 12:37
Modified 21 января, 12:58
Updated 21 января, 12:58
По требованию Роспотребнадзора после проверки соблюдения санитарного законодательства 20 января был наложен временный запрет на работу еще одной пекарни «Хлебница». Она располагается по адресу ул. Советской Армии, 27.
После чего ведомство направило в отношении ИП Юлии Гагариной в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Ранее Индустриальный районный суд уже приостановил деятельность двух «Хлебниц» на ул. Мира.
Рассмотрение протокола состоится 23 января.
На прошлой неделе суды рассматривали ходатайства юристов «Хлебницы» о досрочном открытии пекарен. Суды мотивировали отказы тем, что объективных, документальных доказательств, подтверждающих устранение выявленных в результате предпринимательской деятельности нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью граждан людей, в полном объеме, не представлено. Административное приостановление деятельности является мерой наказания за совершенное правонарушение, которое непосредственно создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, посягает на здоровье граждан.
11 января судья Свердловского районного суда Татьяна Хаснуллина рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщин отправили до 9 марта под домашний арест.