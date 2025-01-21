Роспотребнадзор продолжает закрывать пермские пекарни «Хлебница»

11 января судья Свердловского районного суда Татьяна Хаснуллина рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщин отправили до 9 марта под домашний арест.