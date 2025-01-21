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Posted 21 января, 06:51

Published 21 января, 06:51

Modified 21 января, 06:53

Updated 21 января, 06:53

Слесарь получил тяжелые травмы при падении с высоты на производстве УЗМК

Слесарь на производстве в Кунгурском районе упал почти с 3-метровой высоты

21 января 2025, 06:51
Фото: 1MI.

Слесарь получил тяжелые травмы при падении с высоты на производстве УЗМК

Сюжет
Кунгур
Трудовая инспекция рассказала о ходе расследования несчастного случая.

Государственная инспекция труда в Пермском крае совместно с должностными лицами Социального фонда по Пермскому краю, Пермского крайсовпрофа и администрации Кунгура и Кунгурского муниципального округа завершила расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая.

Инцидент случился вечером 6 января в обособленном подразделении ООО «Уральский завод металлоконструкций» (ООО «УЗМК»), которое занимается обработкой металлов и нанесению на них покрытий. Здесь работают 45 человек. 54-летний слесарь механосборочных работ находился на территории цеха №3 (Кунгурский муниципальный округ, территория автодороги «Кунгур-Моховое» 3-й километр, здание 3/1). После выполнения работ по обшивке стены покрасочного участка мужчина спускался с лестницы вниз, но оступился и упал с высоты 2,7 м. При падении с его головы слетела защитная каска, так как не была пристегнута под подбородком.

Из медицинского заключения следует, что у пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, перелом височной кости слева и травматическое кровоизлияние. Данные травмы классифицируются как вред здоровью тяжелой степени.

Как поясняют в пресс-службе региональной трудовой инспекции, расследование выявило причину несчастного случая. Ею стало неправильное применение защитной каски, а также необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения ООО «УЗМК». Установлены должностные лица, которые ответственны за допущенные нарушения, ставшие причинами происшествия. Создан план мероприятий по устранению этих причин. Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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#Происшествия#Пермь#Кунгур#Производственная травма
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