Слесарь на производстве в Кунгурском районе упал почти с 3-метровой высоты

Инцидент случился вечером 6 января в обособленном подразделении ООО «Уральский завод металлоконструкций» (ООО «УЗМК»), которое занимается обработкой металлов и нанесению на них покрытий. Здесь работают 45 человек. 54-летний слесарь механосборочных работ находился на территории цеха №3 (Кунгурский муниципальный округ, территория автодороги «Кунгур-Моховое» 3-й километр, здание 3/1). После выполнения работ по обшивке стены покрасочного участка мужчина спускался с лестницы вниз, но оступился и упал с высоты 2,7 м. При падении с его головы слетела защитная каска, так как не была пристегнута под подбородком.