Сроки реконструкции трассы Пермь — Березники увеличили почти на 3,5 года

Posted 21 января, 06:02
Published 21 января, 06:02
Modified 21 января, 06:04
Updated 21 января, 06:04
Сроки проектирования, строительства и реконструкции автодороги Пермь — Березники увеличили на 40 месяцев. Изменения в проект отражены в постановлении правительства Пермского края 15 января, обращает внимание «Новый компаньон».
Поправка внесена в пункт существенных условий концессионного соглашения. Срок выполнения всех работ увеличен с 52 до 92 месяцев. Речь идет о двух участках дороги Пермь — Березники, участке Восточного обхода Перми и мостовом переходе через Чусовую в Перми.
В пресс-службе краевого министерства транспорта пояснили «Новому компаньону», что сроки выполнения условий концессии увеличились из-за увеличения срока реализации проекта строительства Чусовского моста и подходов к нему. Сейчас генеральный подрядчик нашел субподрядчиков для выполнения работ. В процессе и передача концессионеру участка для размещения техники и рабочей зоны, после чего строители приступят к ключевым работам на объекте.
Сейчас проводятся изыскательские работы по актуализации проекта проведения работ на старом мосту. Власти рассчитывают начать активный этап строительных работ на объекте с нового дорожного сезона. Основные работы планируется выполнить до конца 2026 года.
Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было заключено еще в 2017 году. Концессионером стало ООО «Пермская концессионная компания», а генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз». По условиям соглашения рядом со старым мостом подрядчик должен был построить новый, а затем отремонтировать старый. При этом планировалось ввести платный проезд для автомобилистов. Компания должны была отреставрировать старый мост еще в начале 2023 года, но так этого и не сделала. Контракт со «Стройтрансгазом» был расторгнут в октябре прошлого года. Новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59» (входит в АО «Корпорация развития Пермского края»), в декабре нашедшее субподрядчиков для выполнения работ по договору концессии.