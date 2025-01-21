Сроки реконструкции трассы Пермь — Березники увеличили почти на 3,5 года

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было заключено еще в 2017 году. Концессионером стало ООО «Пермская концессионная компания», а генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз». По условиям соглашения рядом со старым мостом подрядчик должен был построить новый, а затем отремонтировать старый. При этом планировалось ввести платный проезд для автомобилистов. Компания должны была отреставрировать старый мост еще в начале 2023 года, но так этого и не сделала. Контракт со «Стройтрансгазом» был расторгнут в октябре прошлого года. Новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59» (входит в АО «Корпорация развития Пермского края»), в декабре нашедшее субподрядчиков для выполнения работ по договору концессии.