Суд уточнил требования прокуратуры к музею PERMM

Иск прокуратура заявила еще в ноябре прошлого года, изначально в нем говорилось о четырех договорах ГПХ с Арсением Сергеевым. Два из них не были оплачены — после того, как при их согласовании специалисты Минкульта летом 2023 года указали руководству PERMM на недочеты в них, «июльские» контракты с Сергеевым не были оплачены, но и расторгнуты также не были. Речь об этом шла еще на первом заседании по делу, поскольку после вмешательства прокуратуры два неоплаченных контракта расторгли. В уточненных требованиях ведомство говорит уже о двух договорах с Арсением Сергеевым на 320 тыс. рублей.