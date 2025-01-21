Суд уточнил требования прокуратуры к музею PERMM

Posted 21 января, 10:48
Published 21 января, 10:48
Modified 21 января, 21:32
Updated 21 января, 21:32
Сегодня, 21 января, в Ленинском районном суде продолжились разбирательства по иску прокуратуры к музею современного искусства PERMM и куратору выставки Арсению Сергееву. Третьим лицом по делу привлечено Министерство культуры Пермского края.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, прокурор вышел с новым ходатайством — о частичном отказе от иска по двум расторгнутым госконтрактам от 14 августа. В остальном на требованиях прокуратура настаивает — о признании недействительными договоров от 4 и 5 сентября 2023 года и взыскания с Сергеева 318 тыс. рублей.
Музей в свою очередь ходатайствовал о приобщении уже высказанных на предварительных слушаниях возражений. Также юрист Сергей Рыжов приобщил акты о комиссионной приемке работ Сергеева. Юристы Минкультуры также приобщили возражения по иску. Представитель Сергеева и он сам в суд вновь не явились.
Директор PERMM Наиля Аллахвердиева обязана была согласовать с Минкультом заключение контрактов с Сергеевым, являющимся отцом ее детей, считает прокуратура. В июле она сообщила в письме министерству об этих контрактах. Как говорится в иске прокуратуры, после получения замечаний Минкультуры и администрации губернатора выводы руководитель музея не сделала и снова с нарушением заключила с Сергеевым новые контракты.
На возражения представителей ответчиков прокурор Алексей Неустроев ответил, что есть два аспекта, говорящие о нарушении: не был урегулирован конфликт интересов — тот факт, что директор музея Аллахвердиева обращалась в министерство в июле, к сентябрьским контрактам не относится. Во-вторых, сделки в установленном порядке в сентябре не были согласованы. Поэтому и должна быть реституция средств, выплаченных Сергееву. Приказ Минкультуры должен был регламентировать эти сделки, а после его публикации в музей должны были направленить уведомление о согласовании контракта.
Юрист Рыжов вновь в ответ заявил, что не согласен с этими требованиями. По версии музея, то уведомление, которое в июле и направлялось, в министерство, в музее сочли согласованием и урегулированием конфликта интересов. Третьим пунктом письма Минкультуры были обозначены условия приемки контракта, по которым работы у Сергеева должны были принять комиссионно, что, как считают в PERMM, и было сделано. Приказа, действительно, не издавалось, но наличие грифа «согласовано» на письме и стало отправным толчком к исполнению контрактов — подготовке выставки. Выставка была успешно организована, — резюмировал юрист. Экспозиция состояла из более, чем тысячи экспонатов. Первые два договора с августовскими датами в музее сочли не заключёнными.
Юрист Рыжов продолжал настаивать, что первые договоры и не могли быть оплачены, поскольку их формулировки не соответствовали приказу о назначении субсидии для переезда музея в новое пространство.
«Если бы в августе контракты были бы заключены не с Сергеевым, а с другим лицом, — уточнила судья Сероваева, — их бы тоже забыли и не расторгли? А если бы исполнитель потребовал оплату?» Юрист музея предположил, что разницы не было бы.
Юристы министерства, при том, согласились считать документом согласования контракта с Сергеевым специальный приказ. Но и указали, что в момент совершения сделок Аллахвердиева и Сергеев не состояли в близком родстве. Поэтому конфликт интересов отсутствует, а значит прокуратуре нужно отказать. «Здесь нет близких родственных отношений», — повторил юрист, отвечая на вопрос судьи.
Почему не был оформлен приказ о согласовании контракта юрист затруднился ответить, но, по его словам, «здесь и не нужно было согласовывать».
Юрист попытался разграничить закон, устанавливающий нормы заключения сделок с заинтересованностью и антикоррупционное законодательство. Как он заявил, Аллахведиева и Сергеев живут в разных городах и нет доказательств родства, кроме наличия общих детей.
После этого суд удалился в совещательную для принятия уточненного иска. Судья Сероваева приняла отказ прокуратуры от исковых требований в части заключенных 14 августа контрактов между PERMM и Арсением Сергеевым. Следующее заседание по спору о контрактах музея с супругом директора назначено на 19 февраля.
Иск прокуратура заявила еще в ноябре прошлого года, изначально в нем говорилось о четырех договорах ГПХ с Арсением Сергеевым. Два из них не были оплачены — после того, как при их согласовании специалисты Минкульта летом 2023 года указали руководству PERMM на недочеты в них, «июльские» контракты с Сергеевым не были оплачены, но и расторгнуты также не были. Речь об этом шла еще на первом заседании по делу, поскольку после вмешательства прокуратуры два неоплаченных контракта расторгли. В уточненных требованиях ведомство говорит уже о двух договорах с Арсением Сергеевым на 320 тыс. рублей.
Как считает прокуратура, договоры ГПХ между музеем PERMM и куратором Арсением Сергеевым в сентябре прошлого года заключили с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Поскольку Сергеев и экс-директор музея воспитывают общих детей, при подписании документов необходимо было уведомить о конфликте интересов, что — по мнению ведомства — сделано не было. Специалисты PERMM начали согласовывать два первых (не оплаченных договора), а с двумя получившими ход и оплаченными контрактами согласований и уведомлений не было.
В музее же придерживаются позиции, что, поскольку Минкульт получил два договора на согласование, в документах указывалось на конфликт интересов, то обязательные требования были выполнены. «Мы полагаем, что музей сделал все необходимые шаги. Да, приказа Минкульта о согласовании сделок с конфликтом интересов не было, но и отказано не было. Акты приемки работ подписаны не Аллахвердиевой, а комиссией», — говорил на первом заседании юрист музея Сергей Рыжов. Аллахвердиева сочла, что выполнила все требования Минкультуры и повторное уведомление не стала отправлять, полагая, что раз виды работ те же, деньги те же, то никаких новых действий совершать не нужно.
На фоне требований прокуратуры и проведенных в тот же период в музее современного искусства обысках по делу, связанному с признанным иноагентом и внесенным в список эксртемистов и террористов бывшим директором PERMM Маратом Гельманом, Аллахвердиева уволилась с поста директора. Сейчас прокуратура в том же суде требует уволить ее с формулировкой «в связи с конфликтом интересов».