Трамвай сошел с рельсов рядом с ТЦ на Разгуляе

Posted 21 января, 11:25
Published 21 января, 11:25
Modified 21 января, 11:27
Updated 21 января, 11:27
Сегодня днем, 21 января, в микрорайоне Разгуляй трамвай сошел с рельсов. На аварию обратил внимание паблик «Пермь Активная». На ул. Ленина образовалась пробка. В сервисе Яндекс. Пробки отметка о сходе трамвая появилась в 15:16.
Корреспондент Properm.ru направила запрос об инциденте в пресс-службу МУП «Пермгорэлектротранс». Выяснилось, что инцидент произошел сегодня в 14:58. С рельсов сошел буксируемый вагон, на место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. Движение на участке восстановили в 15:28. Никто не пострадал, так как вагоны были пустыми. Сейчас специалисты «Пермгорэлектротранса» проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все причины произошедшего.
К сожалению, это не первое происшествие с трамваем в Перми за последние месяцы. 7 декабря прошлого года в районе Цирка, что недалеко от Разгуляя, столкнулись два трамвая. Тогда пострадали 23 человека, к счастью, большинство из них не сильно травмировались.