Трамвай сошел с рельсов рядом с ТЦ на Разгуляе

Корреспондент Properm.ru направила запрос об инциденте в пресс-службу МУП «Пермгорэлектротранс». Выяснилось, что инцидент произошел сегодня в 14:58. С рельсов сошел буксируемый вагон, на место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. Движение на участке восстановили в 15:28. Никто не пострадал, так как вагоны были пустыми. Сейчас специалисты «Пермгорэлектротранса» проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все причины произошедшего.