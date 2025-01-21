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Posted 21 января, 11:25

Published 21 января, 11:25

Modified 21 января, 11:27

Updated 21 января, 11:27

Трамвай сошел с рельсов в микрорайоне Разгуляй

Трамвай сошел с рельсов рядом с ТЦ на Разгуляе

21 января 2025, 11:25
Фото: chp_prm / Telegram.

Трамвай сошел с рельсов в микрорайоне Разгуляй

Сюжет
Пермская езда
Узнали, есть ли пострадавшие.

Сегодня днем, 21 января, в микрорайоне Разгуляй трамвай сошел с рельсов. На аварию обратил внимание паблик «Пермь Активная». На ул. Ленина образовалась пробка. В сервисе Яндекс. Пробки отметка о сходе трамвая появилась в 15:16.

Фото: Яндекс. Пробки

Корреспондент Properm.ru направила запрос об инциденте в пресс-службу МУП «Пермгорэлектротранс». Выяснилось, что инцидент произошел сегодня в 14:58. С рельсов сошел буксируемый вагон, на место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. Движение на участке восстановили в 15:28. Никто не пострадал, так как вагоны были пустыми. Сейчас специалисты «Пермгорэлектротранса» проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все причины произошедшего.

К сожалению, это не первое происшествие с трамваем в Перми за последние месяцы. 7 декабря прошлого года в районе Цирка, что недалеко от Разгуляя, столкнулись два трамвая. Тогда пострадали 23 человека, к счастью, большинство из них не сильно травмировались.

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#Авто#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Трамвай
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