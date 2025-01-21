Ушел из жизни судья Арбитражного суда Пермского края в почетной отставке

Posted 21 января, 02:37
Published 21 января, 02:37
Modified 21 января, 02:39
Updated 21 января, 02:39
В Перми простятся с судьей Арбитражного суда края в почетной отставке Виктором Кругляниным. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Виктора Михайловича не стало 19 января. Более 31 года своей профессиональной деятельности он посвятил юридической специальности. Из них более 17 лет проработал судьей Арбитражного суда Пермской области, а затем Пермского края.
Прощание состоится 21 января в 15 часов в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного, по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140 А.