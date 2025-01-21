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Posted 21 января, 12:50

Published 21 января, 12:50

Modified 21 января, 12:52

Updated 21 января, 12:52

В Киселевске водитель мусоровоза сбил пенсионерку насмерть

В Киселевске водитель мусоровоза сбил пенсионерку насмерть

21 января 2025, 12:50
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.
Сюжет
Дтп
Инцидент произошел летом 2024 года.

В Кемеровской области дело о гибели женщины под колесами мусоровоза дошло до суда. Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Прокопьевска завершено. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Смертельное ДТП случилось в июле 2024 года на улице Весенней в Киселевске. Водитель мусоровоза совершил наезд на 75-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина была смертельно травмирована. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, сообщает VSE42.Ru.

Тогда выяснилось, что водитель забрал мусор из контейнеров, начал движение и не включил сигнал поворота. Также он не заметил женщину, шедшую вдоль края проезжей части справа от машины. Мужчина не сразу понял, что произошло, и начал тормозить. О том, что под колеса попала пенсионерка, ему сказали прохожие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу. Сейчас уголовное дело передано в суд. Водителю мусоровоза грозит до пяти лет лишения свободы.

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