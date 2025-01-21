В Киселевске водитель мусоровоза сбил пенсионерку насмерть

Тогда выяснилось, что водитель забрал мусор из контейнеров, начал движение и не включил сигнал поворота. Также он не заметил женщину, шедшую вдоль края проезжей части справа от машины. Мужчина не сразу понял, что произошло, и начал тормозить. О том, что под колеса попала пенсионерка, ему сказали прохожие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу. Сейчас уголовное дело передано в суд. Водителю мусоровоза грозит до пяти лет лишения свободы.