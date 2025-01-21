В Кудымкаре будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 году

Как оказалось, обвиняемый преступил закон утром 20 июля 1997 года. Мужчина находился в салоне автомобиля своего знакомого в Кудымкаре в состоянии алкогольного опьянения, друзья употребляли спиртные напитки. Во время ссоры злоумышленник нанес приятелю удары ножом в область шеи и живота. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. После совершения убийства мужчина скрылся. Его задержали лишь в июле прошлого года на территории Тюменской области, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.