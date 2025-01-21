properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 10:46

Published 21 января, 10:46

Modified 21 января, 10:48

Updated 21 января, 10:48

В Кудымкаре осудят обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном 27 лет назад

В Кудымкаре будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 году

21 января 2025, 10:46
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В Кудымкаре осудят обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном 27 лет назад

Подозреваемого задержали только в июле прошлого года.

Следователи в Прикамье раскрыли убийство, совершенное в 1997 году. Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) мужчины.

Как оказалось, обвиняемый преступил закон утром 20 июля 1997 года. Мужчина находился в салоне автомобиля своего знакомого в Кудымкаре в состоянии алкогольного опьянения, друзья употребляли спиртные напитки. Во время ссоры злоумышленник нанес приятелю удары ножом в область шеи и живота. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. После совершения убийства мужчина скрылся. Его задержали лишь в июле прошлого года на территории Тюменской области, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Уголовному делу был присвоен статус особо сложного, так как преступление было совершено давно. Для выяснения всех обстоятельств преступления следователь регионального следственного управления и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю провели большой объем следственных действий. Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу. Материалы уголовного дела направлены в Кудымкарский городской суд, который рассмотрит их по существу.

Читайте также:
Пьяная пермячка во время ссоры зарезала своего бывшего мужаСуд рассмотрит дело пермяков, из-за долга задушивших приятеля на Северном кладбищеПо делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемых
#Происшествия#Пермь#Убийство#Следователи#Кудымкар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика