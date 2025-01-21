В Кудымкаре будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 году

Posted 21 января, 10:46
Published 21 января, 10:46
Modified 21 января, 10:48
Updated 21 января, 10:48
Следователи в Прикамье раскрыли убийство, совершенное в 1997 году. Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) мужчины.
Как оказалось, обвиняемый преступил закон утром 20 июля 1997 года. Мужчина находился в салоне автомобиля своего знакомого в Кудымкаре в состоянии алкогольного опьянения, друзья употребляли спиртные напитки. Во время ссоры злоумышленник нанес приятелю удары ножом в область шеи и живота. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. После совершения убийства мужчина скрылся. Его задержали лишь в июле прошлого года на территории Тюменской области, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Уголовному делу был присвоен статус особо сложного, так как преступление было совершено давно. Для выяснения всех обстоятельств преступления следователь регионального следственного управления и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю провели большой объем следственных действий. Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу. Материалы уголовного дела направлены в Кудымкарский городской суд, который рассмотрит их по существу.