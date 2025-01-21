В одной из школ Пермского края детей кормили просроченной едой

Posted 21 января, 04:45
Published 21 января, 04:45
Modified 21 января, 04:47
Updated 21 января, 04:47
В школе Косинского района прокуратура обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, детей кормили просроченными продуктами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи и хранение не промаркированных продуктов (фарш замороженный, рыба замороженная). Директору школы внесли представление, нарушения устранены, три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и оштрафованы.