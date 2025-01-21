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Posted 21 января, 04:45

Published 21 января, 04:45

Modified 21 января, 04:47

Updated 21 января, 04:47

В одной из школ Пермского края детей кормили просроченной едой

В одной из школ Пермского края детей кормили просроченной едой

21 января 2025, 04:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Фарш и рыба были не промаркированы.

В школе Косинского района прокуратура обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, детей кормили просроченными продуктами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи и хранение не промаркированных продуктов (фарш замороженный, рыба замороженная). Директору школы внесли представление, нарушения устранены, три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и оштрафованы.

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#Детский мир#Школа#Прокуратура#Продукты#Просрочка
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