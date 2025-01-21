В Пермь приехали самые маленькие лисы на планете

Posted 21 января, 16:26
Published 21 января, 16:26
Modified 21 января, 16:37
Updated 21 января, 16:37
Миниатюрные африканские лисицы с большими ушами –фенеки — доставлены в Пермь. Об этом perm.aif. ru сообщили в зоопарке.
Новые животные прибыли в краевой центр перед новогодними праздниками. Сейчас пара фенеков находится на карантине.
«Животных можно будет увидеть примерно в середине февраля на территории зоопарка по улице Монастырской, 10», — рассказали изданию в зоопарке.
Имён у новых обитателей пока нет.
В новый зоопарк на Нагорном переехали альпака, горные козлы, як, муфлон, лошади, овцы, домашние козы, белоплечие орланы. Уже готовы вольеры для хищников, но они пока не переезжают.