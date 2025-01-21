properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 16:26

Published 21 января, 16:26

Modified 21 января, 16:37

Updated 21 января, 16:37

Лисицы-фенеки привезены в Пермский зоопарк

В Пермь приехали самые маленькие лисы на планете

21 января 2025, 16:26
Фото: АиФ-Пермь/Пермский зоопарк.

Лисицы-фенеки привезены в Пермский зоопарк

Сюжет
Зоопарк
Фенеков можно будет увидеть в Пермском зоопарке уже через месяц.

Миниатюрные африканские лисицы с большими ушами –фенеки — доставлены в Пермь. Об этом perm.aif. ru сообщили в зоопарке.

Новые животные прибыли в краевой центр перед новогодними праздниками. Сейчас пара фенеков находится на карантине.

«Животных можно будет увидеть примерно в середине февраля на территории зоопарка по улице Монастырской, 10», — рассказали изданию в зоопарке.

Имён у новых обитателей пока нет.

В новый зоопарк на Нагорном переехали альпака, горные козлы, як, муфлон, лошади, овцы, домашние козы, белоплечие орланы. Уже готовы вольеры для хищников, но они пока не переезжают.

#Общество#Зоопарк#Пермский зоопарк#Зоопарк переезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика