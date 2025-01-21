В Перми изменится движение пяти автобусных маршрутов

Posted 21 января, 12:53
Published 21 января, 12:53
Modified 21 января, 12:54
Updated 21 января, 12:54
В Перми с 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщают в администрации Перми.
В Мотовилихе будет изменено движение маршрута №36 в Мотовилихинском районе. Маршрут будет перенаправлен вместо микрорайона «Вышка-1» на улицу Гашкова, что позволит улучшить транспортную доступность жителей новой застройки на участке.
Автобусные маршруты №10 и №68 будут объединены в автобусный маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный». Это позволит увеличить частоту движения маршрута в микрорайоне Садовый, считают в дептрансе. При движении в направлении микрорайона Садовый маршрут не будет заезжать на станцию «Пермь-2», в направлении микрорайона Нагорный со станции возможность воспользоваться маршрутом сохранится. Кроме того, автобусы будут следовать без заезда на остановочный пункт «ПНИПУ». Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Екатерининская».
Движение маршрута №63 «микрорайон Садовый — микрорайон Крохалева» будет прекращено. Пассажиры смогут воспользоваться дублирующими его маршрутами. Так, на участке от улицы Чкалова до микрорайона Крохалева — маршрутом №50, на котором заблаговременно запущены автобусы особо большого класса, на участке от улицы Дружбы до гипермаркета «Семья» пассажиры могут передвигаться на автобусном маршруте №36, на участке от улицы Макаренко до улицы Чкалова пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №4.
Также с 1 февраля на автобусном маршруте №71 сменится перевозчик, который запустит на рейсы новые современные автобусы.
Ранее мы уже сообщали о запуске в Мотовилихе нового кругового автобусного маршрута №82.