В Перми изменится движение пяти автобусных маршрутов

Автобусные маршруты №10 и №68 будут объединены в автобусный маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный». Это позволит увеличить частоту движения маршрута в микрорайоне Садовый, считают в дептрансе. При движении в направлении микрорайона Садовый маршрут не будет заезжать на станцию «Пермь-2», в направлении микрорайона Нагорный со станции возможность воспользоваться маршрутом сохранится. Кроме того, автобусы будут следовать без заезда на остановочный пункт «ПНИПУ». Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Екатерининская».