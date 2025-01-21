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Posted 21 января, 10:47

Published 21 января, 10:47

Modified 21 января, 12:10

Updated 21 января, 12:10

В Перми с 1 февраля начнёт функционировать кольцевой автобусный маршрут № 82

В Перми с 1 февраля начнёт функционировать новый автобусный маршрут. Схема

21 января 2025, 10:47
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина.

В Перми с 1 февраля начнёт функционировать кольцевой автобусный маршрут № 82

Сюжет
Пермская езда
Маршрут в Мотовилихе будут обслуживать автобусы малого класса.

С 1 февраля в Мотовилихинском районе будет запущен новый кольцевой автобусный маршрут № 82. Об этом в своих соцсетях сообщает глава Перми Эдуард Соснин.

Маршрут позволит связать микрорайон «Вышка-1» с социальными объектами на улице КИМ и организовать подвоз пассажиров к общественному транспорту на площади Восстания.

«Мы провели дорожные обследования и определили, что здесь могут курсировать только автобусы малого класса — и закупили их. Маршрут №82 будет ходить по кругу только в одном направлении, так как именно такое решение согласовано с ГАИ. Это первый согласованный и организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшей дороге от „Вышки-1“. С 1 февраля автобусы выйдут на линию и разгрузят поток пассажиров», — отмечает мэр.

Небольшие автобусы будут следовать по улицам: Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Кирпичной, Гашкова.

Останавливаться маршрут будет не только на остановочных пунктах, но и местах по пути следования, где это разрешено правилами дорожного движения.

Также Соснин сообщает, что с марта в Перми досрочно выйдут на маршруты автобусы особо большого класса в Орджоникидзевском и Кировском районе. Будут организованы два новых временных маршрута: № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». Они будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы, что позволит разгрузить эти направления. С 1 июня, уже на постоянной основе, на действующих маршрутах в районах поедут «гармошки».

К концу 2025 года планируют запустить на линии 100 автобусов-гармошек — на наиболее загруженных маршрутах.

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