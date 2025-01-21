В Перми с 1 февраля начнёт функционировать новый автобусный маршрут. Схема

«Мы провели дорожные обследования и определили, что здесь могут курсировать только автобусы малого класса — и закупили их. Маршрут №82 будет ходить по кругу только в одном направлении, так как именно такое решение согласовано с ГАИ. Это первый согласованный и организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшей дороге от „Вышки-1“. С 1 февраля автобусы выйдут на линию и разгрузят поток пассажиров», — отмечает мэр.