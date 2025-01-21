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Posted 21 января, 02:03

Published 21 января, 02:03

Modified 21 января, 02:03

Updated 21 января, 02:03

В пермском зоопарке рассказали, когда переедут медведи

В пермском зоопарке рассказали, когда переедут медведи

21 января 2025, 02:03
Фото: пермский зоопарк.
Вольеры для хищников в новом зоопарке уже получили лицензию.

В новый зоопарк на Нагорном переехали альпака, горные козлы, як, муфлон, лошади, овцы, домашние козы, белоплечие орланы. Уже готовы вольеры для хищников, но они пока не переезжают.

«Переезд животных на новую территорию осуществляется по мере ввода объектов в эксплуатацию, их передачи учреждению и лицензирования. При транспортировке животных необходимо учитывать их физиологические особенности, а также особенности видов. Так, например, переезд бурых медведей можно осуществлять только после их выхода из спячки», — рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта.

Напомним, в начале января первые строения нового зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в получили лицензию. Необходимые допуски выдали кормокухне, ветлечебнице в санитарно-карантинном блоке, вольеру для копытных, хищников и хищных птиц. Были найдены недочеты при строительстве львятника, но они уже устранены.

Открытие зоопарка планируется в 2025 году после завершения всех необходимых работ и процедур согласно законодательства РФ. Точные сроки в Минкульте не называют.

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