В пермском зоопарке рассказали, когда переедут медведи

«Переезд животных на новую территорию осуществляется по мере ввода объектов в эксплуатацию, их передачи учреждению и лицензирования. При транспортировке животных необходимо учитывать их физиологические особенности, а также особенности видов. Так, например, переезд бурых медведей можно осуществлять только после их выхода из спячки», — рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта.