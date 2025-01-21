На пожаре в Перми из поликлиники эвакуировали 84 человека

Сегодня, 21 января, в здании на ул. Мозырьской, 34 на втором этаже произошел пожар. Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом Минздраве, пожар уже потушен, пострадавших нет. По данным МЧС, были эвакуированы 84 человека.