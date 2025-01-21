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Posted 21 января, 06:47

Published 21 января, 06:47

Modified 21 января, 06:56

Updated 21 января, 06:56

В поликлинике №3 в Перми произошел пожар

На пожаре в Перми из поликлиники эвакуировали 84 человека

21 января 2025, 06:47
Фото: МЧС по Пермскому краю.

В поликлинике №3 в Перми произошел пожар

Возгорание удалось оперативно потушить.

Сегодня, 21 января, в здании на ул. Мозырьской, 34 на втором этаже произошел пожар. Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом Минздраве, пожар уже потушен, пострадавших нет. По данным МЧС, были эвакуированы 84 человека.

В здании располагается детская поликлиника «Городская детская поликлиника № 4» (ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила»). Сейчас сотрудники МЧС определяют причину происшествия.

В конце 2023 года в больнице Архангела Михаила на ул. Лобачевского, 26, рухнул лифт в шахту с пациентами и сотрудниками.

#Пожар#Поликлиника#Голованово
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