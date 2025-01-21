На пожаре в Перми из поликлиники эвакуировали 84 человека

Posted 21 января, 06:47
Published 21 января, 06:47
Modified 21 января, 06:56
Updated 21 января, 06:56
Сегодня, 21 января, в здании на ул. Мозырьской, 34 на втором этаже произошел пожар. Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом Минздраве, пожар уже потушен, пострадавших нет. По данным МЧС, были эвакуированы 84 человека.
В здании располагается детская поликлиника «Городская детская поликлиника № 4» (ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила»). Сейчас сотрудники МЧС определяют причину происшествия.
В конце 2023 года в больнице Архангела Михаила на ул. Лобачевского, 26, рухнул лифт в шахту с пациентами и сотрудниками.