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Posted 21 января, 07:37

Published 21 января, 07:37

Modified 21 января, 07:39

Updated 21 января, 07:39

В Прикамье едва не ослепшему из-за хулигана школьнику выплатили 100 тыс. рублей

В Прикамье едва не ослепший из-за хулигана школьник получил 100 тысяч компенсации

21 января 2025, 07:37
Фото: соцсети МАОУ «Белоевская СОШ».

В Прикамье едва не ослепшему из-за хулигана школьнику выплатили 100 тыс. рублей

Сюжет
Приставы
Поначалу суд взыскал деньги с администрации школы, а затем сделал вывод, что виноваты родители агрессора.

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу подростка, пострадавшего от действий своего одноклассника. Во время урока в одной из школ Кудымкарского района (Properm.ru писали в феврале 2022 года, что это произошло в Белоевской средней общеобразовательной школе) семиклассник бросил стержень от шариковой ручки в пострадавшего.

В результате предмет попал в глаз 13-летнему мальчику и повредил роговицу. Подросток едва не лишился зрения и впоследствии перенес несколько операций, испытал физические и нравственные страдания. Родители пострадавшего обратились в суд с иском к школе из-за недостаточного контроля учителя над учениками и взыскали с администрации учебного заведения компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Однако после апелляции решение о наказании руководства школы было отменено. Во время нового рассмотрения гражданского дела суд сделал вывод, что за поведение и воспитание подростка ответственность несут его родители. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю, каждого из родителей хулигана обязали выплатить пострадавшему по 50 тыс. рублей.

Соответствующие процессуальные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по городу Кудмыкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам. Обоих родителей подростка уведомили о возбуждении исполнительных производств, однако они не выплатили компенсации пострадавшему. Поэтому пристав обязал их выплатить исполнительский сбор, арестовал банковские счета отца хулигана и запретил выезжать за границу его матери. После этого родители виновника инцидента погасили задолженность. Компенсация морального вреда переведена семье пострадавшего семиклассника, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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#Происшествия#Приставы#Пермь#Детский мир#Школа#Моральная компенсация#Кудымкарский район#Травля
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