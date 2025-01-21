В Прикамье едва не ослепший из-за хулигана школьник получил 100 тысяч компенсации

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу подростка, пострадавшего от действий своего одноклассника. Во время урока в одной из школ Кудымкарского района (Properm.ru писали в феврале 2022 года, что это произошло в Белоевской средней общеобразовательной школе) семиклассник бросил стержень от шариковой ручки в пострадавшего.