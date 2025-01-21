В Прикамье иностранца будут судить за взятки сотруднице миграционной службы

Posted 21 января, 14:06
Published 21 января, 14:06
Modified 21 января, 14:08
Updated 21 января, 14:08
В Кизеле бывший гражданин иностранного государства предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу, сообщает сегодня региональный следком. Преступление расследовали по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, уточняют в релизе ведомства.
Как сообщили в ведомстве, Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование дела в отношении бывшего гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Журналисты Properm.ru ранее писали про уроженца Таджикистана Шарифа Кодирова, по имеющейся информации, речь идет именно об этой истории.
Как мы писали ранее, изначально Кодиров жил в Екатеринбурге, а в начале 2000-х зарегистрировался в Перми в качестве индивидуального предпринимателя — как организатор общественного питания. Первое ИП он ликвидировал, и уже в 2015 году занялся переводами документов бывших сограждан для представления в разные государственные организации в России. Кроме того, его ИП, согласно ЕГРЮЛ, могло заниматься широким спектром деятельности — от парикмахерского дела и торговли овощами до шиномонтажа и ремонта автомобилей.
С Ворончихиной живущий в Перми Кодиров познакомился в 2021 году, считает следствие. Он специально приехал в Кизел, пришел к ней в миграционный пункт и сообщил, что он представляет интересы граждан Таджикистана, которые обращаются к нему для перевода документов на русский язык. Кодиров пояснил, что его соотечественники заинтересованы в получении гражданства России без лишних проволочек.
Следствием установлено, что в период с 28 мая по 18 августа 2021 года Кодиров, находясь на территории Пермского края и Таджикистана, переводил на банковский счет сестры специалиста-эксперта миграционного пункта Ольги Ворончихиной взятку в общей сумме 140 тыс. рублей. Деньги предназначались за совершение в пользу представляемых им граждан иностранного государства действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.