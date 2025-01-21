В Прикамье иностранца будут судить за взятки сотруднице миграционной службы

Как мы писали ранее, изначально Кодиров жил в Екатеринбурге, а в начале 2000-х зарегистрировался в Перми в качестве индивидуального предпринимателя — как организатор общественного питания. Первое ИП он ликвидировал, и уже в 2015 году занялся переводами документов бывших сограждан для представления в разные государственные организации в России. Кроме того, его ИП, согласно ЕГРЮЛ, могло заниматься широким спектром деятельности — от парикмахерского дела и торговли овощами до шиномонтажа и ремонта автомобилей.