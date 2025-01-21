В СИЗО-5, где заведовала баней Елена Лопаева, осужденных отстранили от работы

Posted 21 января, 04:33
Published 21 января, 04:33
Modified 21 января, 04:34
Updated 21 января, 04:34
В женском СИЗО-5, где заведовала баней бывшая вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева, нашли нарушения трудового законодательства. Осужденных отстранили от работы, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
В учреждении не нашли графики отпусков осужденных, а кухонный работник перед тем, как приступить к обязанностям, не прошла медосмотр. Также проверка выявила отсутствие надлежащего учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. Кроме того, 21 работник не прошел обучение по охране труда.
За допущенные нарушения трудового законодательства СИЗО-5 оштрафовали.
Напомним, именно в этом учреждении отбывала наказание бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева. Она заведовала баней.