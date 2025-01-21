В СИЗО-5, где заведовала баней Елена Лопаева, осужденных отстранили от работы

В учреждении не нашли графики отпусков осужденных, а кухонный работник перед тем, как приступить к обязанностям, не прошла медосмотр. Также проверка выявила отсутствие надлежащего учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. Кроме того, 21 работник не прошел обучение по охране труда.