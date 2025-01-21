properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 14:18

Published 21 января, 14:18

Modified 21 января, 14:19

Updated 21 января, 14:19

За 2024 год в Пермском крае раскрыто более 18,5 тыс. преступлений

За год правоохранителями в Пермском крае раскрыто более 18,5 тыс. преступлений

21 января 2025, 14:18
Фото: properm.ru.

За 2024 год в Пермском крае раскрыто более 18,5 тыс. преступлений

Из них почти 4800 — тяжкие и особо тяжкие.

В Пермском крае за 2024 год раскрыто более 18,5 тыс. преступлений. Из них почти 4800 — тяжкие и особо тяжкие, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Такие данные были обнародованы сегодня в ходе коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2024 год.

Сохраняется высокий уровень раскрываемости убийств — 97,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбойных нападений — 98,9%, грабежей — 92%, изнасилований — 100%, краж из квартир 65,6%.

Отметим, что в 2023 году в регионе было совершено около 42 тыс. преступлений. Это на 2% больше, чем в 2022 году. При этом доля раскрываемости особо тяжких преступлений превысила 50%, а доля раскрываемости преступлений тогда достигла 52%.

В этом году данных о количестве совершенных и зарегистрированных преступлений пресс-служба МВД не публикует.

Читайте также:
Пьяный инженер пытался улететь из Перми в СочиВ Перми и Краснокамске задержали организаторов подпольных казиноВрио начальника МВД Прикамья стал заместитель экс-главы ведомства
#Общество#Полиция#Гу мвд#ГУ МВД России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика