За год правоохранителями в Пермском крае раскрыто более 18,5 тыс. преступлений

Отметим, что в 2023 году в регионе было совершено около 42 тыс. преступлений. Это на 2% больше, чем в 2022 году. При этом доля раскрываемости особо тяжких преступлений превысила 50%, а доля раскрываемости преступлений тогда достигла 52%.