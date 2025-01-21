За год правоохранителями в Пермском крае раскрыто более 18,5 тыс. преступлений

Posted 21 января, 14:18
Published 21 января, 14:18
Modified 21 января, 14:19
Updated 21 января, 14:19
В Пермском крае за 2024 год раскрыто более 18,5 тыс. преступлений. Из них почти 4800 — тяжкие и особо тяжкие, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Такие данные были обнародованы сегодня в ходе коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2024 год.
Сохраняется высокий уровень раскрываемости убийств — 97,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбойных нападений — 98,9%, грабежей — 92%, изнасилований — 100%, краж из квартир 65,6%.
Отметим, что в 2023 году в регионе было совершено около 42 тыс. преступлений. Это на 2% больше, чем в 2022 году. При этом доля раскрываемости особо тяжких преступлений превысила 50%, а доля раскрываемости преступлений тогда достигла 52%.
В этом году данных о количестве совершенных и зарегистрированных преступлений пресс-служба МВД не публикует.