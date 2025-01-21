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Posted 21 января, 03:53

Published 21 января, 03:53

Modified 21 января, 03:55

Updated 21 января, 03:55

Законопроект о «тихом часе» в Пермском крае примут в январе 2025 года

Законопроект о «тихом часе» в Пермском крае примут в январе 2025 года

21 января 2025, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля.

В четверг, 23 января, Заксобрание Пермского края рассмотрит законопроект о введении в регионе «тихого часа». Это будет уже второе чтение.

«В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля. В целом, эффективность нормы, будет зависеть от корректности ее применения», — цитирует спикера краевого парламента Валерия Сухих «Новый компаньон».

В случае принятия законопроекта нарушителям грозит штраф: юридическим лицам — до 50 тыс. рублей, физическим лицам — до 3 тыс. рублей. В первом чтении проект рассмотрели в ноябре 2024 года.

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#Заксобрание#Штраф#Сухих#Валерий сухих#Тишина
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