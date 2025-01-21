Законопроект о «тихом часе» в Пермском крае примут в январе 2025 года

Posted 21 января, 03:53
Published 21 января, 03:53
Modified 21 января, 03:55
Updated 21 января, 03:55
В четверг, 23 января, Заксобрание Пермского края рассмотрит законопроект о введении в регионе «тихого часа». Это будет уже второе чтение.
«В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля. В целом, эффективность нормы, будет зависеть от корректности ее применения», — цитирует спикера краевого парламента Валерия Сухих «Новый компаньон».
В случае принятия законопроекта нарушителям грозит штраф: юридическим лицам — до 50 тыс. рублей, физическим лицам — до 3 тыс. рублей. В первом чтении проект рассмотрели в ноябре 2024 года.