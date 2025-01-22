БК «Парма» вылетел из розыгрыша Кубка России

Posted 22 января, 16:43
Published 22 января, 16:43
Modified 23 января, 02:01
Updated 23 января, 02:01
БК «Парма» уступил в ¼ Кубка России «Химкам» из Подмосковья в овертайме. Счёт матча 75:94 (21:23, 20:19, 9:14, 20:26, 5:12).
Лучшими в составе пермяков стали Самсон Руженцев (25 очков+ 7 подборов + 5 передач), Александр Шашков (13 очков + 7 подборов) и Григорий Тучков (11 очков + 2 подбора + 4 передачи).
В финальный состав команд на Матч Всех Звезд 2025 Единой лиги ВТБ попали два игрока пермской «Пармы». Об этом сообщают организаторы матча.
За команду Хозяев будет играть Самсон Руженцев. В сборной Гостей будет представлен Ройс Хэмм.