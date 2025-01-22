Чиновник из Барды предстанет перед судом за получение взятки в 120 тысяч

Он обвиняется по ч. ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). По версии следствия, в период с июня 2022 года до июля 2023 года мужчина получил от руководителей юридических лиц в общей сумме более 120 тыс. рублей за продвижение интересов одного из организаторов концертов, а также за подтверждение заведомо ложных сведений о возможности приобретения билетов на культурно-массовое мероприятие.