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Posted 22 января, 05:30

Published 22 января, 05:30

Modified 22 января, 07:06

Updated 22 января, 07:06

Чиновник из Барды предстанет перед судом за получение взятки в 120 тысяч

Чиновник из Барды предстанет перед судом за получение взятки в 120 тысяч

22 января 2025, 05:30
Фото: Изображение Midjourney.
Эльмарт Мавлютов продвигал интересы одного из организаторов концертов.

В Пермском крае за получение взятки перед судом предстанет директор районного центра культуры и досуга, сообщает краевая прокуратура. По данным Properm.ru, речь идет об Эльмарте Мавлютове, возглавлявшем учреждение в Барде. Преступление выявлено при содействии сотрудников ГУМВД России по Пермскому краю.

Он обвиняется по ч. ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). По версии следствия, в период с июня 2022 года до июля 2023 года мужчина получил от руководителей юридических лиц в общей сумме более 120 тыс. рублей за продвижение интересов одного из организаторов концертов, а также за подтверждение заведомо ложных сведений о возможности приобретения билетов на культурно-массовое мероприятие.

Во время расследования уголовного обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога, а также наложен арест на его имущество. Уголовное дело будет направлено в суд.

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#Суд#Взятка#Культура
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