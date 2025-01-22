Что делать пермякам, если цена товара на ценнике ниже, чем на кассе

Posted 22 января, 10:17
Published 22 января, 10:17
Modified 22 января, 10:19
Updated 22 января, 10:19
Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе оказывается, что он стоит дороже. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник. Однако покупатель имеет право требовать продать товар именно по цене, указанной на полке, напоминают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Права покупателей защищены ст. 10 Закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что изготовитель или продавец обязан своевременно и достоверно информировать потребителя о товарах или услугах. К этой информации относятся и сведения о цене и условия покупки товара. Кроме того, по ст. 494 Гражданского кодекса Российской Федерации выставление на прилавке или в витрине товара, демонстрация образцов или предоставление описаний продаваемых товаров в магазинах или интернете является публичной офертой. Исключение составляет лишь случай, когда продавец явно указал, что соответствующие товары не предназначены для продажи.
Из требований законодательства следует, что указанная на ценнике информация значима, так как позволяет сделать выбор из имеющегося ассортимента товара. Поэтому магазин не имеет права отказать покупателю в продаже товара по указанной цене. Продавец не может изменить оферту после размещения цены на ценнике в торговом зале. А если чек уже пробит, покупателю должны вернуть разницу.
Чтобы защитить свои права, вам необходимо:
Если продавец отказался удовлетворить претензию, вы имеете право обратиться с исковым заявлением. Иски о защите прав потребителей можно предъявить в суд по месту нахождения продавца, месту вашего жительства и пребывания, а также заключения или исполнения договора. При этом государственную пошлину уплачивать не нужно, так как она не взымается по искам, связанным с нарушением прав потребителей.