Что делать пермякам, если цена товара на ценнике ниже, чем на кассе

Права покупателей защищены ст. 10 Закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что изготовитель или продавец обязан своевременно и достоверно информировать потребителя о товарах или услугах. К этой информации относятся и сведения о цене и условия покупки товара. Кроме того, по ст. 494 Гражданского кодекса Российской Федерации выставление на прилавке или в витрине товара, демонстрация образцов или предоставление описаний продаваемых товаров в магазинах или интернете является публичной офертой. Исключение составляет лишь случай, когда продавец явно указал, что соответствующие товары не предназначены для продажи.