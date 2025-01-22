Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Posted 22 января, 13:01
Published 22 января, 13:01
Modified 22 января, 13:03
Updated 22 января, 13:03
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов сообщил, что будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.
В данных работах будут использованы комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый ранее был задействован в строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» применялся на БКЛ и других линиях Московского метрополитена.
После завершения тоннелепроходческих работ планируются засыпка монтажной камеры и благоустройство территории: в районе будет создана новая озелененная аллея для отдыха жителей. Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отметил, что проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч Гольянова и на четверть снизит нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».