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Posted 22 января, 13:01

Published 22 января, 13:01

Modified 22 января, 13:03

Updated 22 января, 13:03

Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

22 января 2025, 13:01
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Для прокладки тоннелей между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена задействуют два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов сообщил, что будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.

В данных работах будут использованы комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый ранее был задействован в строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» применялся на БКЛ и других линиях Московского метрополитена.

После завершения тоннелепроходческих работ планируются засыпка монтажной камеры и благоустройство территории: в районе будет создана новая озелененная аллея для отдыха жителей. Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отметил, что проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч Гольянова и на четверть снизит нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

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