Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

В данных работах будут использованы комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый ранее был задействован в строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» применялся на БКЛ и других линиях Московского метрополитена.