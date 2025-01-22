История Прикамья впервые стала частью мировой энциклопедии

Статью «Ранний железный век на западе лесной зоны» пермский ученый написал в соавторстве с исследователями из Москвы, Казани, Тулы и Сыктывкара. Она вышла на английском языке. В статье характеризуются археологические культуры лесной зоны Восточной Европы раннего железного века, начиная от дьяковской и городецкой (на западе и в центральноевропейской части России) и заканчивая Приуральем и Европейским Северо-Востоком. Михаил Перескоков участвовал в работе над частями, посвященными ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н. э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н. э.).