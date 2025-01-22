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Posted 22 января, 07:26

Published 22 января, 07:26

Modified 22 января, 07:54

Updated 22 января, 07:54

История Прикамья впервые стала частью мировой энциклопедии

История Прикамья впервые стала частью мировой энциклопедии

22 января 2025, 07:26
Фото: ПГНИУ.
Сюжет
ПГНИУ
Энциклопедия Археологии содержит около 300 статей.

Глава Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков стал соавтором в мире Энциклопедии Археологии (Encyclopedia of Archaeology) издательства Academic Press. В этом издании появилась история нашего региона, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Статью «Ранний железный век на западе лесной зоны» пермский ученый написал в соавторстве с исследователями из Москвы, Казани, Тулы и Сыктывкара. Она вышла на английском языке. В статье характеризуются археологические культуры лесной зоны Восточной Европы раннего железного века, начиная от дьяковской и городецкой (на западе и в центральноевропейской части России) и заканчивая Приуральем и Европейским Северо-Востоком. Михаил Перескоков участвовал в работе над частями, посвященными ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н. э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н. э.).

«Вышедшая в Великобритании энциклопедия — возможно, самое ёмкое фундаментальное издание в зарубежной археологии за последние годы. Помимо новейших методов и концепций исследования, энциклопедия позволяет погрузиться в археологический контекст — разнообразие археологических культур всего мира», — поясняет Михаил Перескоков.

Ранний железный век в археологии Урала длился с IX в до н. э. по V в. н. э. За это время на территории получила распространение металлургия железа и изготовление железных орудий, окончательно разложился первобытнообщинный строя и зародились новые общественные отношения в форме вождества. К периоду ананьинской культуры раннего железного века относится возникновение земледелия в Прикамье (не позднее V в. до н. э.).

Academic Press — одно из крупнейших издательств дома Elsevier, специализирующееся на публикации научной литературы с центрами в Нью-Йорке, Лондоне, Оксфорде, Бостоне и Сан-Диего. Энциклопедия Археологии, в которой появилась информация о Прикамье, содержит около 300 статей, отобранных международным редакторским коллективом.

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#ПГНИУ#Наука#Археология#Камская археологическая экспедиция
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