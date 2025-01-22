properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 04:57

Published 22 января, 04:57

Modified 22 января, 04:59

Updated 22 января, 04:59

В следующем учебном году в Пермском крае возобновят работу радиокружков

Как в СССР: радиокружки в школах Прикамья хотят открыть в следующем учебном году

22 января 2025, 04:57
Фото: fusionbrain.ai.

В следующем учебном году в Пермском крае возобновят работу радиокружков

Сюжет
Школа
О возвращении занятий в школьную программу говорили еще в 2023 году.

Радиокружки в школах Пермского края начнут работать в следующем учебном году. В региональном министерстве образования сообщили интернет-газете «Текст», что школы, в которых откроют кружки радиотехнического творчества, определят по итогам конкурса.

Для проекта «На связи!» власти Прикамья закупят необходимое оборудование и инвентарь. Школьники будут учиться по программам радиотехнического творчества «Радиосвязь», «Спортивная радиопеленгация» и «Радиотехническое конструирование». О возвращении радиокружков в пермскую действительность стало известно в декабре 2023 года, когда министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина дала интервью порталу «В курсе.ру».

Радиокружки появились в СССР в 1920-х годах. Ученики собирали в них простые радиоприемники, радиопередатчики и громкоговорители. В 90-е любители электроники переключились на цифровую вычислительную технику — компьютеры.

Читайте также:
Соглашение на строительство центра для одаренных детей в Перми расторгают. ПочемуНа карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 69 классов в школах и 40 групп в детсадахЗа отказ от работы выпускница пермского медуниверситета заплатит 100 тысяч рублей
#Общество#Пермь#Образование#Школа#Радио
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика