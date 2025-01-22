Как в СССР: радиокружки в школах Прикамья хотят открыть в следующем учебном году

Posted 22 января, 04:57
Published 22 января, 04:57
Modified 22 января, 04:59
Updated 22 января, 04:59
Радиокружки в школах Пермского края начнут работать в следующем учебном году. В региональном министерстве образования сообщили интернет-газете «Текст», что школы, в которых откроют кружки радиотехнического творчества, определят по итогам конкурса.
Для проекта «На связи!» власти Прикамья закупят необходимое оборудование и инвентарь. Школьники будут учиться по программам радиотехнического творчества «Радиосвязь», «Спортивная радиопеленгация» и «Радиотехническое конструирование». О возвращении радиокружков в пермскую действительность стало известно в декабре 2023 года, когда министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина дала интервью порталу «В курсе.ру».
Радиокружки появились в СССР в 1920-х годах. Ученики собирали в них простые радиоприемники, радиопередатчики и громкоговорители. В 90-е любители электроники переключились на цифровую вычислительную технику — компьютеры.