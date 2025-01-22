Клиентам Почты России предоставят опцию управления доставкой пенсий и пособий онлайн

Posted 22 января, 18:33
Published 22 января, 18:33
Modified 22 января, 18:33
Updated 22 января, 18:33
Эта функция доступна в специальном разделе на сайте «Почты России».
Как сообщает newizv.ru, в режиме онлайн веб-ресурс предоставляет пользователям сведения об их пенсиях и социальных выплатах. Помимо этого, появится возможность в режиме онлайн узнать дату выплаты пенсии или пособия, способы получения таких социальных выплат.
Эта инициатива играет достаточно весомую роль, так как пока пенсионеры менее всего освоили различные цифровые сервисы. Ранее существовало мнение, что пожилые люди с трудом постигают новый цифровой мир, однако большинство российских пенсионеров активно пользуются современным функционалом. Новому сервису присуща и весомая социальная значимость, так как он будет особенно полезен малоподвижным гражданам, которых немало среди данной группы населения. Теперь пенсионерам не придется выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий на дом либо в почтовое отделение или для изменения почтового отделения, где они получают пенсии и пособия, на срок до трех месяцев. Но стоит иметь в виду, что такая опция доступна лишь в пределах региона проживания, а получать выплаты в этом случае можно будет только в отделении.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев обращает внимание, что возможность управления доставкой пенсий и соцвыплат — один из этапов расширения цифровых возможностей компании.
Стоит напомнить, что в 2023 году «Почта России» инициировала запуск внутренней информационной системы для контроля за доставкой пенсий и пособий. Современная система в формате онлайн отслеживает число визитов почтальона к клиенту, его имя и результат доставки. Если получателя не удается застать дома, почта организует повторный визит и следит за его исполнением.