Клиентам Почты России предоставят опцию управления доставкой пенсий и пособий онлайн

Эта инициатива играет достаточно весомую роль, так как пока пенсионеры менее всего освоили различные цифровые сервисы. Ранее существовало мнение, что пожилые люди с трудом постигают новый цифровой мир, однако большинство российских пенсионеров активно пользуются современным функционалом. Новому сервису присуща и весомая социальная значимость, так как он будет особенно полезен малоподвижным гражданам, которых немало среди данной группы населения. Теперь пенсионерам не придется выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий на дом либо в почтовое отделение или для изменения почтового отделения, где они получают пенсии и пособия, на срок до трех месяцев. Но стоит иметь в виду, что такая опция доступна лишь в пределах региона проживания, а получать выплаты в этом случае можно будет только в отделении.