Налоговая вновь нашла у Юговских сыроделов недоимку на 339 миллионов рублей

Кроме этого Юговской вышел с требованиями к налоговой в нескольких регионах России. В Удмуртии, Татарстане, Адыгее, республике Алтай, Омской, Ростовской областях и в Краснодарском крае ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты применяют льготные ставки по НДС в 10% тогда, когда по закону не имеют на это права. Во всех регионах, кроме Удмуртии, суды начали рассматривать иски Юговских сыроделов к налоговым органам.