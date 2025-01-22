Налоговая вновь нашла у Юговских сыроделов недоимку на 339 миллионов рублей

Posted 22 января, 11:42
Published 22 января, 11:42
Modified 22 января, 11:44
Updated 22 января, 11:44
Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП) вышел в суд с очередными требованиями к налоговикам, сейчас предприятие оспаривает результаты проверки, проведенной ИФНС №20 в 2024 году. По ходатайству юристов ЮКМП 17 января, в день поступления иска в Арбитражный суд, были введены обеспечительные меры — действие решения налоговой было приостановлено, и к ответственности за налоговое правонарушение до окончания рассмотрения спор. Ближайшее заседание по делу назначено на 13 февраля.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, речь идет о проверке правильности применения льготной ставки НДС в 10% в первом, третьем и четвертом кварталах 2020 года. Недоимка, насчитанная сотрудниками ФНС за этот период, составляет 339,9 млн рублей. Суть претензий налоговиков аналогична требованиям предыдущих проверок. Ранее исследовались другие периоды применения льгот по НДС.
В прошлом году юристы Юговского пытались оспорить результаты проверки в досудебном порядке, но 28 декабря прошлого года налоговики отказали в признании своих действий незаконными. После чего предприятие вышло с иском в суд.
Журналист Properm.ru направил директору ЮКМП Сергею Хазову запрос о предмете нового спора с налоговой, на момент публикации ответ не был получен.
Ранее ЮКМП проиграл споры с пермскими налоговиками, выстаивавшими комбинату по итогам двух проверок требования по уплате в бюджет недоимки по НДС и пени на сумму 1,1 млрд рублей. В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена, дело было прекращено по нереабилитирующему признаку.
Несмотря на это, комбинат продолжает в арбитраже оспаривать законность налоговой проверки, в конце октября предприятию было отказано в признании незаконным взыскания недоимки на миллиард в апелляционной инстанции во второй раз. 25 декабря Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу, следующее заседание по делу назначено на 11 марта.
Кроме этого Юговской вышел с требованиями к налоговой в нескольких регионах России. В Удмуртии, Татарстане, Адыгее, республике Алтай, Омской, Ростовской областях и в Краснодарском крае ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты применяют льготные ставки по НДС в 10% тогда, когда по закону не имеют на это права. Во всех регионах, кроме Удмуртии, суды начали рассматривать иски Юговских сыроделов к налоговым органам.