Новые временные автобусные маршруты свяжут центр Перми и правый берег Камы

Posted 22 января, 02:49
Published 22 января, 02:49
Modified 22 января, 02:51
Updated 22 января, 02:51
Два новых автобусных маршрута запустят в центр Перми из Кировского и Орджоникидзевского района. Они будут работать временно, сообщает пресс-служба мэрии.
Временные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. Они начнут курсировать с марта, а закончат по 1 июня. На рейсы выйдут автобусы-гармошки.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.