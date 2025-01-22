Новые временные автобусные маршруты свяжут центр Перми и правый берег Камы

Временные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. Они начнут курсировать с марта, а закончат по 1 июня. На рейсы выйдут автобусы-гармошки.