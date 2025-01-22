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Posted 22 января, 02:49

Published 22 января, 02:49

Modified 22 января, 02:51

Updated 22 января, 02:51

Новые временные автобусные маршруты свяжут центр Перми и правый берег Камы

Новые временные автобусные маршруты свяжут центр Перми и правый берег Камы

22 января 2025, 02:49
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Они будут работать по будням в пиковые часы.

Два новых автобусных маршрута запустят в центр Перми из Кировского и Орджоникидзевского района. Они будут работать временно, сообщает пресс-служба мэрии.

Временные маршруты № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. Они начнут курсировать с марта, а закончат по 1 июня. На рейсы выйдут автобусы-гармошки.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Пермская езда#Автобус#Автобусы#Общественный транспорт
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