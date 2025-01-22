От улицы Кобейна до проспекта Башлачева. Мифы и реалии рока в уральской топонимике

Еще одна точка притяжения любителей рок-музыки — дом в Екатеринбурге на ул. Сакко и Ванцетти, где в начале 1980-х поселился студент факультета журналистики УрГУ Александр Башлачев — поэт и бард, «русский народный рок-поэт», оказавший огромное влияние на советский андеграунд. Инициатив назвать улицу именем Сашбаша в Екатеринбурге, впрочем, не было. И это странно, учитывая его неразрывную, хотя и кратковременную связь с Уралом. К тому же, и улица Сакко и Ванцетти, кажется, как нельзя лучше выглядит уместной для переименования — большинство современных горожан вряд ли знают, кто эти американские анархисты, казненные в США в 1927 году по обвинению в трех убийствах.