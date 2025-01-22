От улицы Кобейна до проспекта Башлачева. Мифы и реалии рока в уральской топонимике

Posted 22 января, 02:02
Published 22 января, 02:02
Modified 22 января, 02:04
Updated 22 января, 02:04
Как оказалось, сообщения об улице Кобейна в западноуральском дачном «раю» на живописном берегу Чусовой (урочище Зыковское поле) — не фейк, неудачно изобретенный фанатами заокеанского рок-музыканта. Такая улица в два дома и впрямь существует в Добрянском городском округе более шести лет, с 2018 года. Как рассказали чиновники, на этот счет существует официальное постановление муниципалитета. В свое время, как положено, было проведено общее собрание, жители проголосовали и передали бумаги главе Краснослудского поселения Елене Сосниной. Кстати, глава поведала изданию Ural Mash, что тогда не имела ничего против нового названия, хоть и не слушала песни «Нирваны».
Однако имя автора необычной идеи пока не известно.
Жители Добрянского района оказались людьми с юмором и изложили в группе «ВК» «Подслушано в Добрянке» свою версию биографии создателя всемирно известных хитов в стиле гранж: «Курт Кобейн, он же Николай Кабанов, родился и вырос в Добрянке. Солист ВИА „Добрянские зори“. Эмигрировал в США по идеологическим мотивам. После распада СССР хотел вернуться на родину, но потерял паспорт. Последний альбом был пронизан тоской по любимой Добрянке. Возможно, это и стало причиной его ухода из жизни».
Один из участников обсуждения выдвинул версию, что песню Smells Like Teen Spirit могли написать близ Перми; другие весельчаки предложили поискать на карте Прикамья улицы Криста Новоселича и Дейва Грола — прочих участников Nirvana.
После этой «волны» в интернете появилась масса непроверенных сообщений — начиная с того, что местные власти якобы озаботились переименованием улицы Кобейна — будто бы в связи с тем, что певец якобы вел образ жизни, не способный стать хорошим примером для современной уральской молодежи. Высказывалась версия, что, как вариант, улицу могут назвать в честь солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Потом заговорили, что это неправда, и никто не покушается на волеизъявление обитателей садового товарищества «Родник» шестилетней давности…
На волне общественного интереса в Прикамье нашлась еще одна улица, наименованная в честь западного музыканта — Джона Леннона из The Beatles. Ее можно найти на картографическом изображении деревни Гора Хохловского сельского поселения.
В сети тут же появился миф о том, что Джон Леннон, он же Иван Ленин — уроженец Перми. Процесс стихийного народного мифотворчества пошел полным ходом. Возможно, лет через сто фольклористы будут собирать по пермским городам и весям сказки и былички не об Икотке и походах Ермака, а о целом сонме творцов рок-н-ролла, обретших в мифологическом массовом сознании вполне пермский облик и получивших местную «сказочную» биографию и прописку…
Но не станем заглядывать слишком далеко в будущее. Факт, несомненный уже сегодня: именно на Урале, по сравнению с другими российскими регионами, начиная с 1990-х годов прошлого века, рок-культура пытается найти выход не только в современный фольклор, но и в топонимику.
В 2017 году, например, сообщалось, что мэр Челябинска Евгений Тефтелев поддержал просьбу горожан о появлении в городе улицы Джона Леннона. Южноуральцы даже намеревались пригласить на торжественную церемонию гостя с британских островов — Пола Маккартни.
Если верить повествованиям челябинских СМИ, мысль назвать улицу в честь ливерпульца появилась у экс-руководителя группы «Ариэль» Валерия Ярушина. Еще в 2000 году решение было одобрено городской думой Челябинска, однако сделать грезы былью не удалось из-за бюрократических проволочек.
Более успешными в исполнении своей мечты оказались музыкальные жители Санкт-Петербурга, создавшие, хотя и неофициальную (на карте ее нет), но страшно популярную у туристов «улицу Леннона» — стилизованный дворик в арт-центре «Пушкинская, 10» с изображением на стене желтой подводной лодки.
Казалось бы, лидерство по рок-топонимам на Урале должно принадлежать Екатеринбургу — одной из общепризнанных российских рок-столиц, откуда вышли многие «звездные» отечественные рок-группы и исполнители.
Идеи топографически отметить имена местных рок-звезд действительно появлялись в столице Урала, но, как ни странно, несмотря на пресловутый «либерализм» местных властей, неизменно терпели фиаско. Например, в 2018 году общественники пытались добиться переименования ул. Володарского в Рок-клубовскую, но чиновники идею не поддержали. А ведь свердловский Рок-клуб, размещавшийся в ДК им. Свердлова, и по сей день место культовое, одна из наиболее популярных в городе туристических достопримечательностей. Здесь в 1980-е выступали такие группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Апрельский марш», «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели», «Смысловые галлюцинации»…
Еще одна точка притяжения любителей рок-музыки — дом в Екатеринбурге на ул. Сакко и Ванцетти, где в начале 1980-х поселился студент факультета журналистики УрГУ Александр Башлачев — поэт и бард, «русский народный рок-поэт», оказавший огромное влияние на советский андеграунд. Инициатив назвать улицу именем Сашбаша в Екатеринбурге, впрочем, не было. И это странно, учитывая его неразрывную, хотя и кратковременную связь с Уралом. К тому же, и улица Сакко и Ванцетти, кажется, как нельзя лучше выглядит уместной для переименования — большинство современных горожан вряд ли знают, кто эти американские анархисты, казненные в США в 1927 году по обвинению в трех убийствах.
В СССР обвинения считали ложными, а Сакко и Ванцетти называли «революционерами-мучениками»; однако дело даже не в том, что это уголовное дело до сих пор представляется крайне темным и запутанным. Просто эти двое граждан Америки, вне зависимости от того, по ошибке их посадили на электрический стул или за реальные преступления, не имеют абсолютно никакого отношения к сегодняшней России. Впрочем, если спросить современное юношество, то вряд ли кто вспомнит и большевика Володарского, павшего от эсеровской пули в 1918 году…
К слову, в родном городе Башлачева — Череповце, хотя и нет улицы его имени, работают два музея, посвященные барду, а на здании филармонического зала установлена мемориальная доска с бюстом Сашбаша.
Одним словом, уральцам еще есть над чем поработать в плане «рок-музыкальности» топонимики своих городов.
Возвращаясь в Пермь, нельзя не вспомнить о позитивном западноуральском опыте. Один из скверов города (на ул. Петропавловской (бывшая Коммунистическая) официально назван в честь Олега Новоселова — создателя группы «ДОМ» и организатора фестиваля Rock-Line.
Так что пока в плане рок-топографии Пермь дает фору Екатеринбургу. К тому же, в бывшем Молотове творили и творят многие отличные музыканты, уже вписавшие свои строки в летопись отечественного рока. Некоторых из легендарных пермских групп уже нет, другие остаются на сцене. И кто знает, может быть, в ближайшие годы или десятилетия на карте Перми появятся улицы и парки Евгения Чичерина, «Чорного флага», «Лаоса», «Джамахирии», «Танцев на траве», «Стингера», «Ганса Пфалля»?..
Но тогда они неизбежно причислятся к мифу, станут в культуре и памяти молодых поколений частью культурной истории Урала вкупе с образами уже попавших в мифологию и живущими в ее пространстве и плоскости Куртом Кобейном, Джоном Ленноном и… какие там у нас еще есть улицы имени рок-музыкантов?
Анатолий Москвин для Properm.ru