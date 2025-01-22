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Posted 22 января, 02:02

Published 22 января, 02:02

Modified 22 января, 02:04

Updated 22 января, 02:04

От улицы Кобейна до проспекта Башлачева. Мифы и реалии рока в уральской топонимике

От улицы Кобейна до проспекта Башлачева. Мифы и реалии рока в уральской топонимике

22 января 2025, 02:02
Фото: properm.ru.
Обнаружение в сельской местности Добрянского района Пермского края улицы, названной именем лидера группы Nirvana Курта Кобейна, вызвало легкий переполох в СМИ и дало старт волне мифотворчества в местных интернет-пабликах.

«Музыку этого парня не слушали, но инициативу граждан поддерживаем»…

Как оказалось, сообщения об улице Кобейна в западноуральском дачном «раю» на живописном берегу Чусовой (урочище Зыковское поле) — не фейк, неудачно изобретенный фанатами заокеанского рок-музыканта. Такая улица в два дома и впрямь существует в Добрянском городском округе более шести лет, с 2018 года. Как рассказали чиновники, на этот счет существует официальное постановление муниципалитета. В свое время, как положено, было проведено общее собрание, жители проголосовали и передали бумаги главе Краснослудского поселения Елене Сосниной. Кстати, глава поведала изданию Ural Mash, что тогда не имела ничего против нового названия, хоть и не слушала песни «Нирваны».

Однако имя автора необычной идеи пока не известно.

В Сиэтле Кобейн потерял советский паспорт?

Жители Добрянского района оказались людьми с юмором и изложили в группе «ВК» «Подслушано в Добрянке» свою версию биографии создателя всемирно известных хитов в стиле гранж: «Курт Кобейн, он же Николай Кабанов, родился и вырос в Добрянке. Солист ВИА „Добрянские зори“. Эмигрировал в США по идеологическим мотивам. После распада СССР хотел вернуться на родину, но потерял паспорт. Последний альбом был пронизан тоской по любимой Добрянке. Возможно, это и стало причиной его ухода из жизни».

Один из участников обсуждения выдвинул версию, что песню Smells Like Teen Spirit могли написать близ Перми; другие весельчаки предложили поискать на карте Прикамья улицы Криста Новоселича и Дейва Грола — прочих участников Nirvana.

После этой «волны» в интернете появилась масса непроверенных сообщений — начиная с того, что местные власти якобы озаботились переименованием улицы Кобейна — будто бы в связи с тем, что певец якобы вел образ жизни, не способный стать хорошим примером для современной уральской молодежи. Высказывалась версия, что, как вариант, улицу могут назвать в честь солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Потом заговорили, что это неправда, и никто не покушается на волеизъявление обитателей садового товарищества «Родник» шестилетней давности…

На волне общественного интереса в Прикамье нашлась еще одна улица, наименованная в честь западного музыканта — Джона Леннона из The Beatles. Ее можно найти на картографическом изображении деревни Гора Хохловского сельского поселения.

В сети тут же появился миф о том, что Джон Леннон, он же Иван Ленин — уроженец Перми. Процесс стихийного народного мифотворчества пошел полным ходом. Возможно, лет через сто фольклористы будут собирать по пермским городам и весям сказки и былички не об Икотке и походах Ермака, а о целом сонме творцов рок-н-ролла, обретших в мифологическом массовом сознании вполне пермский облик и получивших местную «сказочную» биографию и прописку…

Улицу Леннона — Челябинску, Рок-клуба — Екатеринбургу!

Джон Леннон
Джон Леннон. Фото: John Lindsay/AP/TASS

Но не станем заглядывать слишком далеко в будущее. Факт, несомненный уже сегодня: именно на Урале, по сравнению с другими российскими регионами, начиная с 1990-х годов прошлого века, рок-культура пытается найти выход не только в современный фольклор, но и в топонимику.

В 2017 году, например, сообщалось, что мэр Челябинска Евгений Тефтелев поддержал просьбу горожан о появлении в городе улицы Джона Леннона. Южноуральцы даже намеревались пригласить на торжественную церемонию гостя с британских островов — Пола Маккартни.

Если верить повествованиям челябинских СМИ, мысль назвать улицу в честь ливерпульца появилась у экс-руководителя группы «Ариэль» Валерия Ярушина. Еще в 2000 году решение было одобрено городской думой Челябинска, однако сделать грезы былью не удалось из-за бюрократических проволочек.

Более успешными в исполнении своей мечты оказались музыкальные жители Санкт-Петербурга, создавшие, хотя и неофициальную (на карте ее нет), но страшно популярную у туристов «улицу Леннона» — стилизованный дворик в арт-центре «Пушкинская, 10» с изображением на стене желтой подводной лодки.

Казалось бы, лидерство по рок-топонимам на Урале должно принадлежать Екатеринбургу — одной из общепризнанных российских рок-столиц, откуда вышли многие «звездные» отечественные рок-группы и исполнители.

Идеи топографически отметить имена местных рок-звезд действительно появлялись в столице Урала, но, как ни странно, несмотря на пресловутый «либерализм» местных властей, неизменно терпели фиаско. Например, в 2018 году общественники пытались добиться переименования ул. Володарского в Рок-клубовскую, но чиновники идею не поддержали. А ведь свердловский Рок-клуб, размещавшийся в ДК им. Свердлова, и по сей день место культовое, одна из наиболее популярных в городе туристических достопримечательностей. Здесь в 1980-е выступали такие группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Апрельский марш», «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели», «Смысловые галлюцинации»…

Александр Башлачев
Александр Башлачев

Еще одна точка притяжения любителей рок-музыки — дом в Екатеринбурге на ул. Сакко и Ванцетти, где в начале 1980-х поселился студент факультета журналистики УрГУ Александр Башлачев — поэт и бард, «русский народный рок-поэт», оказавший огромное влияние на советский андеграунд. Инициатив назвать улицу именем Сашбаша в Екатеринбурге, впрочем, не было. И это странно, учитывая его неразрывную, хотя и кратковременную связь с Уралом. К тому же, и улица Сакко и Ванцетти, кажется, как нельзя лучше выглядит уместной для переименования — большинство современных горожан вряд ли знают, кто эти американские анархисты, казненные в США в 1927 году по обвинению в трех убийствах.

В СССР обвинения считали ложными, а Сакко и Ванцетти называли «революционерами-мучениками»; однако дело даже не в том, что это уголовное дело до сих пор представляется крайне темным и запутанным. Просто эти двое граждан Америки, вне зависимости от того, по ошибке их посадили на электрический стул или за реальные преступления, не имеют абсолютно никакого отношения к сегодняшней России. Впрочем, если спросить современное юношество, то вряд ли кто вспомнит и большевика Володарского, павшего от эсеровской пули в 1918 году…

К слову, в родном городе Башлачева — Череповце, хотя и нет улицы его имени, работают два музея, посвященные барду, а на здании филармонического зала установлена мемориальная доска с бюстом Сашбаша.

Одним словом, уральцам еще есть над чем поработать в плане «рок-музыкальности» топонимики своих городов.

Танцы на траве под черным флагом

Олег Новоселов
Олег Новоселов

Возвращаясь в Пермь, нельзя не вспомнить о позитивном западноуральском опыте. Один из скверов города (на ул. Петропавловской (бывшая Коммунистическая) официально назван в честь Олега Новоселова — создателя группы «ДОМ» и организатора фестиваля Rock-Line.

Так что пока в плане рок-топографии Пермь дает фору Екатеринбургу. К тому же, в бывшем Молотове творили и творят многие отличные музыканты, уже вписавшие свои строки в летопись отечественного рока. Некоторых из легендарных пермских групп уже нет, другие остаются на сцене. И кто знает, может быть, в ближайшие годы или десятилетия на карте Перми появятся улицы и парки Евгения Чичерина, «Чорного флага», «Лаоса», «Джамахирии», «Танцев на траве», «Стингера», «Ганса Пфалля»?..

Но тогда они неизбежно причислятся к мифу, станут в культуре и памяти молодых поколений частью культурной истории Урала вкупе с образами уже попавших в мифологию и живущими в ее пространстве и плоскости Куртом Кобейном, Джоном Ленноном и… какие там у нас еще есть улицы имени рок-музыкантов?

Анатолий Москвин для Properm.ru

#Пермь#Екатеринбург#Урал#Курт кобейн#Музыканты#Джон леннон#Александр Башлачев#Олег Новоселов#Фестиваль Rock-Line
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