Перед Театром-Театром скоро закроют бесплатный каток

Бесплатный «Бионорд-каток» перед Театром-Театром закроют менее чем через два часа. Причиной стала морозная погода. Начало последнего сеанса катания в 15:00, площадка проработает до 16:00. Каток возобновит работу только в пятницу, 24 января, в 17:00, сообщают в пресс-службе Минспорта Прикамья.