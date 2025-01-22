Перед Театром-Театром скоро закроют бесплатный каток

Posted 22 января, 09:22
Published 22 января, 09:22
Modified 22 января, 09:24
Updated 22 января, 09:24
Бесплатный «Бионорд-каток» перед Театром-Театром закроют менее чем через два часа. Причиной стала морозная погода. Начало последнего сеанса катания в 15:00, площадка проработает до 16:00. Каток возобновит работу только в пятницу, 24 января, в 17:00, сообщают в пресс-службе Минспорта Прикамья.
По предварительным данным, сегодня, 22 января, температура воздуха в Прикамье опустилась до -28°. В основном столбик термометра находился на уровне -25…-20°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Данные замеры не окончательные, более точные значения будут известны позже.