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Posted 22 января, 09:22

Published 22 января, 09:22

Modified 22 января, 09:24

Updated 22 января, 09:24

В Перми днем 22 января закроют ледовый каток

Перед Театром-Театром скоро закроют бесплатный каток

22 января 2025, 09:22
Фото: properm.ru.

В Перми днем 22 января закроют ледовый каток

Площадку уже закрывали в январе, но из-за потепления.

Бесплатный «Бионорд-каток» перед Театром-Театром закроют менее чем через два часа. Причиной стала морозная погода. Начало последнего сеанса катания в 15:00, площадка проработает до 16:00. Каток возобновит работу только в пятницу, 24 января, в 17:00, сообщают в пресс-службе Минспорта Прикамья.

По предварительным данным, сегодня, 22 января, температура воздуха в Прикамье опустилась до -28°. В основном столбик термометра находился на уровне -25…-20°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Данные замеры не окончательные, более точные значения будут известны позже.

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#Общество#Пермь#Погода#Каток#Мороз
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