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Posted 22 января, 04:22

Published 22 января, 04:22

Modified 22 января, 04:24

Updated 22 января, 04:24

Пермский ХК «Молот» 21 января уступил победу ХК «Челны»

Пермский ХК «Молот» проиграл «Челнам» в овертайме

22 января 2025, 04:22
Фото: пресс-служба ХК «Молот».

Пермский ХК «Молот» 21 января уступил победу ХК «Челны»

Пермякам не удалось одержать шестую победу подряд.

Вчера вечером, 21 января, пермский хоккейный клуб «Молот» прервал серию из пяти побед подряд. Выездная игра в Набережных Челнах завершилась проигрышем в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев — ХК «Челны». Как рассказали в пресс-службе «Молота», автором единственной шайбы в ворота соперника стал Дмитрий Ябелов.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный. В третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. Ну и в овертайме… Не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется. А так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику.

Сейчас пермяки ушли на небольшой перерыв. Следующий матч, тоже на выезде, состоится во вторник, 28 января, в Кирово-Чепецке — здесь «Молот» сыграет с местной «Олимпией». Игра начнется в 21:00 по пермскому времени.

Ранее «Молот» победил во встрече с казанским «Барсом» со счетом 5:2, а до этого — обыграл «Норильск» (3:2), красноярский «Сокол» (5:1), новокузнецкий «Металлург» (3:2) и «Динамо-Алтай» (3:2).

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