Пермский ХК «Молот» проиграл «Челнам» в овертайме

Posted 22 января, 04:22
Published 22 января, 04:22
Modified 22 января, 04:24
Updated 22 января, 04:24
Вчера вечером, 21 января, пермский хоккейный клуб «Молот» прервал серию из пяти побед подряд. Выездная игра в Набережных Челнах завершилась проигрышем в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев — ХК «Челны». Как рассказали в пресс-службе «Молота», автором единственной шайбы в ворота соперника стал Дмитрий Ябелов.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный. В третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. Ну и в овертайме… Не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется. А так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику.
Сейчас пермяки ушли на небольшой перерыв. Следующий матч, тоже на выезде, состоится во вторник, 28 января, в Кирово-Чепецке — здесь «Молот» сыграет с местной «Олимпией». Игра начнется в 21:00 по пермскому времени.
Ранее «Молот» победил во встрече с казанским «Барсом» со счетом 5:2, а до этого — обыграл «Норильск» (3:2), красноярский «Сокол» (5:1), новокузнецкий «Металлург» (3:2) и «Динамо-Алтай» (3:2).