Пермский ХК «Молот» проиграл «Челнам» в овертайме

Сейчас пермяки ушли на небольшой перерыв. Следующий матч, тоже на выезде, состоится во вторник, 28 января, в Кирово-Чепецке — здесь «Молот» сыграет с местной «Олимпией». Игра начнется в 21:00 по пермскому времени.