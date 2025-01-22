Пермяки потратили почти 6,5 млн минут на новогодние звонки с эффектом присутствия

Популярность технологии растет каждый год, потому что все больше абонентов ценят ее преимущества. Кроме эффекта присутствия, когда голос собеседника слышится так, словно он стоит напротив, VoLTE делает дозвон до абонента быстрее и позволяет пользоваться онлайн-сервисами во время звонка без замедления скорости интернета. Все потому, что вызов идет по сети LTE, а не 2G. При этом абонент звонит через обычную голосовую связь, а не через мессенджеры.