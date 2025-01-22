Под Чердынью отремонтировали старейшую деревянную постройку Урала

Posted 22 января, 08:40
Published 22 января, 08:40
Modified 22 января, 08:42
Updated 22 января, 08:42
Завершились реставрационные работы по сохранению Богородицкой церкви в Пянтеге Чердынского округа. Об этом сообщают в Туристском информационном центре Чердыни.
Церковь иконы Смоленской Божией Матери (Богоявленская, Богородицкая) — древнейшая деревянная постройка на Урале. По преданию она была построена в 1500 г., в Дозорной книге Чердынского уезда за 1707 г. указана дата постройки — 1617 г.
В ходе работ были восстановлены и отреставрированы бревенчатые стены, проведён ремонт окон и дверей. Кроме того, заменены деревянные элементы шестиугольной формы и восстановлено кровельное покрытие.
Основные строительные работы завершены, осталось провести благоустройство прилегающей территории. В 2025 году планируется выровнять площадку, посеять траву и установить мостки и ограждение, отмечают в Центре.
Церковь иконы Смоленской Божией Матери расположена на крутом берегу Камы и очень напоминает древние крепостные башни, строившиеся русскими людьми при освоении края. Возможно, это была крепостная башня, приспособленная под храм.
Церковь имеет шестигранную форму: начинающийся с земли высокий сруб шестериком в 28 рядов бревен перекрыт на шесть скатов и завершается небольшой главой. В верхнем ярусе шестерика сделана дверь, ведущая на чердак, где сохранился центральный столб утраченного шатра. На чердаке осталась старинная лестница из брусьев. Это говорит о том, что все сооружение было выше и его пологая кровля — позднего происхождения. Церковь внесена в Государственный список объектов культурного наследия федерального значения.
Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют профинансировать из бюджета Пермского края. В перечень включены и проектно-изыскательские работы, которые проводились в 2024 году.