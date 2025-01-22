Под Чердынью отремонтировали старейшую деревянную постройку Урала

Церковь имеет шестигранную форму: начинающийся с земли высокий сруб шестериком в 28 рядов бревен перекрыт на шесть скатов и завершается небольшой главой. В верхнем ярусе шестерика сделана дверь, ведущая на чердак, где сохранился центральный столб утраченного шатра. На чердаке осталась старинная лестница из брусьев. Это говорит о том, что все сооружение было выше и его пологая кровля — позднего происхождения. Церковь внесена в Государственный список объектов культурного наследия федерального значения.