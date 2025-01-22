Полисы ОСАГО могут стать дешевле для пермяков

«Коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Как правило, автовладельцы в крупных городах платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора стоимость полисов ОСАГО должна снизиться», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.