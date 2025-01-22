Полисы ОСАГО могут стать дешевле для пермяков

Posted 22 января, 03:36
Published 22 января, 03:36
Modified 22 января, 03:38
Updated 22 января, 03:38
В Пермском крае могут подешеветь полисы ОСАГО. В регионе с 27 января снизится территориальный коэффициент (КТ), который используется для расчета стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
В территориях Прикамья коэффициент снизится на 1% — с 1,08 до 1,07. В самой столице снижение составит еще больше — почти 6%. Текущий показатель опустится с 1,8 до 1,7.
В целом по стране КТ может быть снижен для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде и Уфе. Максимальное сокращение составит 6%.
«Коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Как правило, автовладельцы в крупных городах платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора стоимость полисов ОСАГО должна снизиться», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
В 2024 году жители Пермского края оформили более 577 тыс. договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Перми составила 8549 рублей, в других территориях региона — 5453 рубля.