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Posted 22 января, 08:12

Published 22 января, 08:12

Modified 22 января, 08:16

Updated 22 января, 08:16

С 2025 года введены новые нормативы на холодную воду в Пермском крае

С 2025 года появились новые нормативы на воду. Кому и сколько платить в Прикамье

22 января 2025, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.

С 2025 года введены новые нормативы на холодную воду в Пермском крае

Сюжет
Коммунальный рай
Рассказываем, кто обязан платить по нормативу, а кто — по тарифу.

В Пермском крае с 1 января 2025 года стали действовать новые нормативы для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения. Изменения утверждены приказом Минтарифов Пермского края от 20 декабря 2024 года №46-02-04-89.

Нормативы для частных жилых домов или квартир действуют только в случаях, когда:

  • не установлен прибор учета (счетчик) на водоснабжение;
  • ранее установленный счетчик вышел из строя или у него истек межпроверочный интервал;
  • собственник более трех месяцев не передает показания приборов учета.

Как рассчитывается оплата услуг по нормативу?

Как поясняет пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», применяется следующая формула: количество проживающих в квартире (частном доме) лиц умножается на действующий норматив по водоснабжению. Затем полученный объем потребления умножается на действующий тариф, а также на повышающий коэффициент, если в квартире (частном доме) есть техническая возможность установки счетчика, но его не установили.

Нормативы на водоснабжение зависят от категории благоустройства. В «Новогоре-Прикамье» приводят пример расчетов в распространенной категории — «Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем».

Фото: пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»

Ранее Properm.ru писали о жильцах аварийных домов в Чусовом, которых обязали платить огромные суммы за отопление. Технической возможности установить счетчики в разрушающихся домах у людей нет.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Водоснабжение#Нормативы
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