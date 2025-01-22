С 2025 года появились новые нормативы на воду. Кому и сколько платить в Прикамье

Как поясняет пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», применяется следующая формула: количество проживающих в квартире (частном доме) лиц умножается на действующий норматив по водоснабжению. Затем полученный объем потребления умножается на действующий тариф, а также на повышающий коэффициент, если в квартире (частном доме) есть техническая возможность установки счетчика, но его не установили.