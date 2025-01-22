С 2025 года появились новые нормативы на воду. Кому и сколько платить в Прикамье

Posted 22 января, 08:12
Published 22 января, 08:12
Modified 22 января, 08:16
Updated 22 января, 08:16
В Пермском крае с 1 января 2025 года стали действовать новые нормативы для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения. Изменения утверждены приказом Минтарифов Пермского края от 20 декабря 2024 года №46-02-04-89.
Нормативы для частных жилых домов или квартир действуют только в случаях, когда:
Как поясняет пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», применяется следующая формула: количество проживающих в квартире (частном доме) лиц умножается на действующий норматив по водоснабжению. Затем полученный объем потребления умножается на действующий тариф, а также на повышающий коэффициент, если в квартире (частном доме) есть техническая возможность установки счетчика, но его не установили.
Нормативы на водоснабжение зависят от категории благоустройства. В «Новогоре-Прикамье» приводят пример расчетов в распространенной категории — «Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем».
Ранее Properm.ru писали о жильцах аварийных домов в Чусовом, которых обязали платить огромные суммы за отопление. Технической возможности установить счетчики в разрушающихся домах у людей нет.