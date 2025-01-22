«Счастье жить» выиграли 14,3 млн рублей из Фонда президентских грантов

Posted 22 января, 09:36
Published 22 января, 09:36
Modified 22 января, 09:38
Updated 22 января, 09:38
Пермская общественная организация по защите прав детей-инвалидов выиграла грант Фонда президентских грантов на оснащение Дома-маяка. Это уже второе пространство, которое команда «Счастья» создает для детей-инвалидов и их семей.
14,3 млн рублей для оснащения нашего Дома-маяка выиграло НКО «Счастье жить». Президент НКО Анастасия Гилева поздравила всю команду «Счастья», волонтёров и благотворителей. «Ваша работа и отдача — это свет маяка, который ведет нас к новым возможностям и успехам», — написала она.
Анастасия отметила, что теперь, когда есть средства на оснащение, нужно как никогда срочно завершить капитальный ремонт помещения, которое было передано НКО в начале этого года. Помещение на ул. Вижайской, площадь 660 кв м. должно превратиться в центр раскрытия безграничных возможностей для людей с инвалидностью. Инклюзивное пространство, объединяющее различные мастерские: столярную и слесарную, выращивание микрозелени, флористику, озеленение и ландшафтный дизайн, кулинарию, клининг, типографию, творческие студии и мастерские моделирования. Здесь будут проходить обучение и развиваться навыки самостоятельной жизни дети от 12 лет и старше, в том числе инвалиды 18-35 лет, а также их семьи.
Пока с помощью благотворителей и волонтеров «Счастье жить» завершает ремонт учебной квартиры в Доме-маяке, а это всего лишь одна десятая от числа всех масштабных задач. В грант ремонтные работы запрещено закладывать, поэтому средства пойдут на оснащение, закупку необходимого оборудования. А пока Анастасия Гилева призывает всех ради будущего детей помочь с ремонтом помещения, которое было передано им летом прошлого года. Что такое Дом–маяк, Properm.ru подробно рассказывал здесь. Всего на ремонт требуется 17-19 млн рублей.
Первое пространство, освоенное командой организации, известный «Дом счастья» на Шоссе Космонавтов, который принимает и детей-инвалидов, и их родителей, и детей «нормы», и их родителей. Всем находится место: в Доме счастья работают психологи, дефектологи, логопеды, есть Янтарная комната, Селенитовая комната, Сильвинитовая комната (это спелеопещера). Здесь проводят мастер-классы и уникальные мероприятия, которых нет нигде в Перми, например, «У костра». Здесь дает представления театр «Туки-Луки», он базируется в «каморке» «Дома счастья».