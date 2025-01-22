«Счастье жить» выиграли 14,3 млн рублей из Фонда президентских грантов

Анастасия отметила, что теперь, когда есть средства на оснащение, нужно как никогда срочно завершить капитальный ремонт помещения, которое было передано НКО в начале этого года. Помещение на ул. Вижайской, площадь 660 кв м. должно превратиться в центр раскрытия безграничных возможностей для людей с инвалидностью. Инклюзивное пространство, объединяющее различные мастерские: столярную и слесарную, выращивание микрозелени, флористику, озеленение и ландшафтный дизайн, кулинарию, клининг, типографию, творческие студии и мастерские моделирования. Здесь будут проходить обучение и развиваться навыки самостоятельной жизни дети от 12 лет и старше, в том числе инвалиды 18-35 лет, а также их семьи.