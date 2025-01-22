Спор об авторских правах на «Счастье не за горами» может дойти до Верховного суда

Ранее Роспатент отказал Борису Матросову в требовании аннулировать товарный знак «Счастье не за горами» нытвенскому предпринимателю Алексею Мальцеву. Надпись из красных букв была установлена на набережной в центре Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы проводить регулярный ремонт. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком. Создатель арт-объекта Борис Матросов с этим не согласился.