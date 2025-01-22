properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 12:14

Published 22 января, 12:14

Modified 22 января, 12:16

Updated 22 января, 12:16

Спор об авторских правах на пермское «Счастье не за горами» может дойти до ВС РФ

Спор об авторских правах на «Счастье не за горами» может дойти до Верховного суда

22 января 2025, 12:14
Фото: properm.ru.

Спор об авторских правах на пермское «Счастье не за горами» может дойти до ВС РФ

Сюжет
Счастье не за горами
Разбирательства продолжаются более полутора лет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента по арт-объекту «Счастье не за горами». Кассационная инстанция рассмотрела материалы еще 9 декабря прошлого года.

Как рассказал Properm.ru адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов, Роспатент может повторно рассмотреть жалобу автора арт-объекта Бориса Матросова. Заседание состоится 27 января текущего года, производство может быть прекращено или отложено. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ и планируют подать ее в ближайшие дни. Если Верховный Суд отменит решение президиума Суда по интеллектуальным правам, то рассмотрение дела продолжится в Роспатенте.

Ранее Роспатент отказал Борису Матросову в требовании аннулировать товарный знак «Счастье не за горами» нытвенскому предпринимателю Алексею Мальцеву. Надпись из красных букв была установлена на набережной в центре Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы проводить регулярный ремонт. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком. Создатель арт-объекта Борис Матросов с этим не согласился.

Читайте также:
Что делать пермякам, если цена товара на ценнике ниже, чем на кассеПеред Театром-Театром скоро закроют бесплатный катокС 2025 года появились новые нормативы на воду. Кому и сколько платить в Прикамье
#Общество#Пермь#Арт-объект#Счастье не за горами#Авторские права
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика