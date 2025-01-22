Спор об авторских правах на «Счастье не за горами» может дойти до Верховного суда

Posted 22 января, 12:14
Published 22 января, 12:14
Modified 22 января, 12:16
Updated 22 января, 12:16
Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента по арт-объекту «Счастье не за горами». Кассационная инстанция рассмотрела материалы еще 9 декабря прошлого года.
Как рассказал Properm.ru адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов, Роспатент может повторно рассмотреть жалобу автора арт-объекта Бориса Матросова. Заседание состоится 27 января текущего года, производство может быть прекращено или отложено. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ и планируют подать ее в ближайшие дни. Если Верховный Суд отменит решение президиума Суда по интеллектуальным правам, то рассмотрение дела продолжится в Роспатенте.
Ранее Роспатент отказал Борису Матросову в требовании аннулировать товарный знак «Счастье не за горами» нытвенскому предпринимателю Алексею Мальцеву. Надпись из красных букв была установлена на набережной в центре Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы проводить регулярный ремонт. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком. Создатель арт-объекта Борис Матросов с этим не согласился.