properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 11:16

Published 22 января, 11:16

Modified 22 января, 11:17

Updated 22 января, 11:17

В Пермском крае зарплаты пожарных выросли на 80% и достигли 42 тыс. рублей

Средняя зарплата пермских пожарных составляет 42 тысячи рублей

22 января 2025, 11:16
Фото: 1MI.

В Пермском крае зарплаты пожарных выросли на 80% и достигли 42 тыс. рублей

За 2024 год средние оклады выросли на 80% по сравнению с 2023 годам.

Замминистра территориальной безопасности региона Александр Иванов рассказал в краевом парламенте, что в течение последних двух лет фонд оплаты труда пожарных «значительно увеличился». По итогам 2024 года средние оклады выросли на 80% по сравнению с 2023 годом, отмечают в пресс-службе ЗС.

Средняя зарплата составила порядка 42 тыс. рублей. Рост оплаты труда положительно сказался на кадровой политике: отток снизился с 260 человек в 2023 году до 117 — в 2024 году, говорит чиновник.

В апреле минувшего года в Добрянке из пожарно-спасательной части №115 (ПСЧ-115) уволились 22 спасателя. По словам работников ПСЧ-115, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы. Так, в зимний период в гаражных цистернах замерзает вода для тушения, заработная плата не увеличивалась четыре года подряд. Зарплата составляет от 28 до 30 тыс. рублей.

Читайте также:
В Пермском крае средняя зарплата превысила 70 тысяч рублейВ Прикамье банкротящаяся организация задолжала своим сотрудникам почти миллион рублейВ Прикамье с 1 января будет по-новому оплачиваться труд
#Экономика#Пожар#Зарплата#Пожарные#Пожарные дружины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика