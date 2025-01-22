Средняя зарплата пермских пожарных составляет 42 тысячи рублей

Posted 22 января, 11:16
Published 22 января, 11:16
Modified 22 января, 11:17
Updated 22 января, 11:17
Замминистра территориальной безопасности региона Александр Иванов рассказал в краевом парламенте, что в течение последних двух лет фонд оплаты труда пожарных «значительно увеличился». По итогам 2024 года средние оклады выросли на 80% по сравнению с 2023 годом, отмечают в пресс-службе ЗС.
Средняя зарплата составила порядка 42 тыс. рублей. Рост оплаты труда положительно сказался на кадровой политике: отток снизился с 260 человек в 2023 году до 117 — в 2024 году, говорит чиновник.
В апреле минувшего года в Добрянке из пожарно-спасательной части №115 (ПСЧ-115) уволились 22 спасателя. По словам работников ПСЧ-115, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы. Так, в зимний период в гаражных цистернах замерзает вода для тушения, заработная плата не увеличивалась четыре года подряд. Зарплата составляет от 28 до 30 тыс. рублей.