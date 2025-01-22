Средняя зарплата пермских пожарных составляет 42 тысячи рублей

В апреле минувшего года в Добрянке из пожарно-спасательной части №115 (ПСЧ-115) уволились 22 спасателя. По словам работников ПСЧ-115, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы. Так, в зимний период в гаражных цистернах замерзает вода для тушения, заработная плата не увеличивалась четыре года подряд. Зарплата составляет от 28 до 30 тыс. рублей.