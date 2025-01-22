Трудовая инспекция нашла нарушения в работе пермского ТСЖ «Паруса над Камой»

В мае прошлого года стало известно, что в отношении Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья более 1,2 млн рублей, однако позже уголовное дело было прекращено. Потерпевшим по делу тогда было признано само ТСЖ в лице его назначенного после отстранения Морщинина председателя Светланы Петровой. Кроме того, в апреле 2023 года суд оштрафовал Морщинина на 5 тыс. рублей за то, что он напал на двух женщин, которые раздавали документы по вопросу смены руководства домом. Потерпевшими стали 60-летняя и 31-летняя жительницы, одна из них — Светлана Петрова.