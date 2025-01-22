Трудовая инспекция нашла нарушения в работе пермского ТСЖ «Паруса над Камой»

Posted 22 января, 05:44
Published 22 января, 05:44
Modified 22 января, 07:17
Updated 22 января, 07:17
Государственная инспекция труда в Пермском крае выявила множество нарушений трудового законодательства в работе товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Паруса над Камой».
Представители инспекции провели внеплановую проверку деятельности организации и установили, что в ТСЖ допущены нарушения сроков выплаты зарплаты и пособий по временной нетрудоспособности. Помимо этого, не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Один сотрудник допущен к работе без прохождения обучения и без медосмотра. По результатам исполнения предписания инспекции он отстранен от работы до устранения нарушений.
Как сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Пермском крае, незадолго до проверки через суд были отменены незаконные увольнения работников ТСЖ «Паруса над Камой». В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за нарушения трудового законодательства. Председателем правления ТСЖ «Паруса над Камой» в базе контрагентов Rusprofile указан Петр Морщинин. Ранее он был отстранен от управления ТСЖ, однако с 25 декабря прошлого года снова возглавил организацию.
В мае прошлого года стало известно, что в отношении Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья более 1,2 млн рублей, однако позже уголовное дело было прекращено. Потерпевшим по делу тогда было признано само ТСЖ в лице его назначенного после отстранения Морщинина председателя Светланы Петровой. Кроме того, в апреле 2023 года суд оштрафовал Морщинина на 5 тыс. рублей за то, что он напал на двух женщин, которые раздавали документы по вопросу смены руководства домом. Потерпевшими стали 60-летняя и 31-летняя жительницы, одна из них — Светлана Петрова.