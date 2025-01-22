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Posted 22 января, 11:44

Published 22 января, 11:44

Modified 22 января, 11:46

Updated 22 января, 11:46

Участок улицы Мира в Индустриальном районе перекрывается из-за ремонта теплосетей

22 января 2025, 11:44
Работы необходимо выполнить для стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.

Пермские тепловые сети проведут ремонт участка трубопровода на ул. Мира в Индустриальном районе краевой столицы. В связи с работами на теплосети на период с 23:00 24 января до 06:00 27 января текущего года перекрывается проезд всех видов транспорта по двум полосам ул. Мира на перекрёстке с ул. 9 Мая при движении в сторону ул. Советской армии. В пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс» просят водителей учитывать это при выборе маршрута движения.

Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Т Плюс»

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и напоминают: ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.

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