Участок улицы Мира в Индустриальном районе перекрывается из-за ремонта теплосетей

Пермские тепловые сети проведут ремонт участка трубопровода на ул. Мира в Индустриальном районе краевой столицы. В связи с работами на теплосети на период с 23:00 24 января до 06:00 27 января текущего года перекрывается проезд всех видов транспорта по двум полосам ул. Мира на перекрёстке с ул. 9 Мая при движении в сторону ул. Советской армии. В пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс» просят водителей учитывать это при выборе маршрута движения.