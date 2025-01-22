properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 06:18

Published 22 января, 06:18

Modified 22 января, 06:20

Updated 22 января, 06:20

На СВО погиб 40-летний военнослужащий из поселка Чуртан Гайнского округа

В Гайнском округе простились с погибшим в декабре бойцом

22 января 2025, 06:18
Фото: личная страница Елизаветы Шалгинских «ВКонтакте».

На СВО погиб 40-летний военнослужащий из поселка Чуртан Гайнского округа

Сюжет
Военная операция на Украине
У мужчины остались сын и мать.

На СВО погиб уроженец поселка Чуртан Гайнского муниципального округа Захар Станкевич. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Елизавета Шалгинских на своей странице «ВКонтакте».

Захар Станкевич родился 19 апреля 1984 года. Мужчина погиб 13 декабря прошлого года во время СВО. Без сына осталась мать Елена Ивановна. По информации perm.aif.ru, у погибшего остался сын — матери мальчика не стало несколько лет назад. Прощание с мужчиной состоялось 21 января в здании клуба поселка Чуртан.

СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. О погибших на СВО сообщают их родственники или официальные представители органов власти. Когда завершится спецоперация — неизвестно. Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончит конфликт на Украине за 24 часа с момента своего вступления в должность, но этого не произошло.

Читайте также:
На СВО в канун Нового года погиб житель Нытвенского районаНа СВО в декабре погиб житель Александровского округаОстались дочь и жена. В деревне Верещагинского округа простятся с погибшим на СВО
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика