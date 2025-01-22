В Гайнском округе простились с погибшим в декабре бойцом

Posted 22 января, 06:18
Published 22 января, 06:18
Modified 22 января, 06:20
Updated 22 января, 06:20
На СВО погиб уроженец поселка Чуртан Гайнского муниципального округа Захар Станкевич. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Елизавета Шалгинских на своей странице «ВКонтакте».
Захар Станкевич родился 19 апреля 1984 года. Мужчина погиб 13 декабря прошлого года во время СВО. Без сына осталась мать Елена Ивановна. По информации perm.aif.ru, у погибшего остался сын — матери мальчика не стало несколько лет назад. Прощание с мужчиной состоялось 21 января в здании клуба поселка Чуртан.
СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. О погибших на СВО сообщают их родственники или официальные представители органов власти. Когда завершится спецоперация — неизвестно. Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончит конфликт на Украине за 24 часа с момента своего вступления в должность, но этого не произошло.