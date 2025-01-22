В Гайнском округе простились с погибшим в декабре бойцом

СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. О погибших на СВО сообщают их родственники или официальные представители органов власти. Когда завершится спецоперация — неизвестно. Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончит конфликт на Украине за 24 часа с момента своего вступления в должность, но этого не произошло.