В Госдуме предложили заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах

Подобная инициатива в качестве эксперимента разрешена в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы идеи приводят в пример опыт Израиля, где в тюрьмы заселяют животных из приютов. Решаются сразу две проблемы — психотерапии осужденных и бездомных зверей.