В Госдуме предложили заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах

Posted 22 января, 12:28
Published 22 января, 12:28
Modified 22 января, 12:30
Updated 22 января, 12:30
Минюсту РФ предложили разрешить осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях и тюрьмах, заводить домашних кошек. Такую инициативу направил в министерство депутат Госдумы Георгий Арапов.
По мнению Арапова, кошки позитивно влияют на психологическое состояние заключенных, способствую снижению агрессии, а также помогают в развитии коммуникативных навыков и повышении эмпатии. Депутат отмечает, что воздействие домашних животных может снизить вероятность совершения повторных преступлений, пишет VSE42.Ru.
Подобная инициатива в качестве эксперимента разрешена в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы идеи приводят в пример опыт Израиля, где в тюрьмы заселяют животных из приютов. Решаются сразу две проблемы — психотерапии осужденных и бездомных зверей.