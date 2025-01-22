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Posted 22 января, 12:28

Published 22 января, 12:28

Modified 22 января, 12:30

Updated 22 января, 12:30

Депутат Госдумы предложил заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах

В Госдуме предложили заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах

22 января 2025, 12:28
Фото: Изображение Midjourney.

Депутат Госдумы предложил заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах

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Госдума
Подобная практика уже действует в местах лишения свободы в Израиле.

Минюсту РФ предложили разрешить осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях и тюрьмах, заводить домашних кошек. Такую инициативу направил в министерство депутат Госдумы Георгий Арапов.

По мнению Арапова, кошки позитивно влияют на психологическое состояние заключенных, способствую снижению агрессии, а также помогают в развитии коммуникативных навыков и повышении эмпатии. Депутат отмечает, что воздействие домашних животных может снизить вероятность совершения повторных преступлений, пишет VSE42.Ru.

Подобная инициатива в качестве эксперимента разрешена в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы идеи приводят в пример опыт Израиля, где в тюрьмы заселяют животных из приютов. Решаются сразу две проблемы — психотерапии осужденных и бездомных зверей.

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#Общество#Госдума#Домашние животные#Кошки#Минюст
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