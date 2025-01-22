В Кузбассе будут судить пенсионерку, от волнения совершившую смертельное ДТП

Как сообщает VSE42.Ru, водитель остановила свою машину во дворе многоквартирного дома. Она оставила заднюю передачу включенной и вышла из салона. Иномарка начала движение. Пенсионерка успела сесть за руль, однако от волнения перепутала педали тормоза и газа. В результате под колесами «Ниссана» погибла пассажирка, не успевшая сесть в автомобиль. В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.