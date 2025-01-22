В Кузбассе будут судить пенсионерку, от волнения совершившую смертельное ДТП

Posted 22 января, 13:52
Published 22 января, 13:52
Modified 22 января, 13:54
Updated 22 января, 13:54
В Анжеро-Судженске Кемеровской области произошло странное ДТП с летальным исходом. Авария случилась еще 15 сентября прошлого года во дворе дома на ул. Сосновая. За рулем автомобиля Nissan Cube находилась 69-летняя женщина, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пенсионерке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Как сообщает VSE42.Ru, водитель остановила свою машину во дворе многоквартирного дома. Она оставила заднюю передачу включенной и вышла из салона. Иномарка начала движение. Пенсионерка успела сесть за руль, однако от волнения перепутала педали тормоза и газа. В результате под колесами «Ниссана» погибла пассажирка, не успевшая сесть в автомобиль. В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.