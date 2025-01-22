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Posted 22 января, 13:52

Published 22 января, 13:52

Modified 22 января, 13:54

Updated 22 января, 13:54

В Кузбассе будут судить пенсионерку, от волнения совершившую смертельное ДТП

В Кузбассе будут судить пенсионерку, от волнения совершившую смертельное ДТП

22 января 2025, 13:52
Фото: пресс-служба МВД Кузбасса.
Сюжет
Дтп
Женщина в спешке перепутала педали тормоза и газа.

В Анжеро-Судженске Кемеровской области произошло странное ДТП с летальным исходом. Авария случилась еще 15 сентября прошлого года во дворе дома на ул. Сосновая. За рулем автомобиля Nissan Cube находилась 69-летняя женщина, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пенсионерке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как сообщает VSE42.Ru, водитель остановила свою машину во дворе многоквартирного дома. Она оставила заднюю передачу включенной и вышла из салона. Иномарка начала движение. Пенсионерка успела сесть за руль, однако от волнения перепутала педали тормоза и газа. В результате под колесами «Ниссана» погибла пассажирка, не успевшая сесть в автомобиль. В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.

#Происшествия#Дтп#Смертельное дтп
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