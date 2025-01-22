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Posted 22 января, 09:54

Published 22 января, 09:54

Modified 22 января, 09:57

Updated 22 января, 09:57

В микрорайоне Новобродовский в Перми в неубранном снегу застряла скорая

В микрорайоне Новобродовский в неубранном снегу застряла скорая

22 января 2025, 09:54
Фото: properm.ru.

В микрорайоне Новобродовский в Перми в неубранном снегу застряла скорая

Сюжет
Коммунальный рай
Жители трёх микрорайонов Перми каждый снегопад ждут с ужасом — всю зиму снег с улиц убирается избирательно.

В микрорайоне Новобродовский в Перми в неубранном снегу застряла скорая, которая ехала к больному с инсультом. Только помощь местных жителей позволила машине с медиками проехать, рассказали порталу Properm.ru очевидцы.

Как поясняют местные жители, на протяжении всего сезона снег в микрорайонах Голый мыс, Южный и Новобродовский убирается нерегулярно и лишь на основных улицах. Местные жители связывают такое отношение с появлением нового подрядчика ООО «Строительно-монтажное управление-157» (СМУ-157).

По главным магистралям, по въездам в микрорайоны вопросов практически нет, говорят жильцы. Но плохо чистят межквартальные проезды и второстепенные улицы, начиная с начала зимы. Есть дороги, на которые техника заезжала, от силы, два раза за всю зиму. В микрорайоне живет почти 3 тысячи человек. И доходит до того, что соседи выталкивают машины друг-друга из снежной каши. И жители вынуждены сами чистить проезды и улицы. А техника подрядчика после обильного снегопада может приехать в микрорайон на второй-третий день.

«Было бы смешно, если бы не было грустно. Вот третья, самая дальняя часть микрорайона Новобродовский, в неё приезжает трактор подрядчика. Тракторист чистит первую улицу, Медовую, и уезжает. Его догоняют жители и просят вернуться, прочистить и остальные улицы. А он с удивлением спрашивает — „А разве они есть?“ Он не знает улицы, которые есть в контракте. Похожая ситуация в Южном и Голом мысу», — возмущается житель Новобродовского Ринат Гисматулин.

По его словам, жильцы микрорайона обратились в Свердловскую районную администрацию, инициировали проведение круглого стола. Его участниками, планировалось, должны были стать глава района, представители подрядчика и контролирующих органов, представители ТОСов. В администрации на запрос ответили, что времени на проведение подобного мероприятия у главы нет.

«Мы были готовы к проведению мероприятия — у нас есть дорожная карта, схема с приоритетностью очистки улиц. Подрядчику было бы выгодно иметь с нами тесные партнёрские отношения. Однако, на контакт к нам подрядчик не идет, с представителями ТОС не общается. Мало того — нам была передана фраза от подрядчика — „Мы будем решать, что, где и когда чистить“. А должно быть наоборот, от потребности населения», — говорит Ринат.

Ранее контакт был налажен со всеми подрядчиками, которые занимались уборкой и вывозом снега, говорят жильцы микрорайонов. И подрядчики учитывали мнение жильцы.

«Наша основная цель — договоренности и выполнение контракта. Чтобы услышали пожелания жителей и представителей микрорайона. Должен быть, даже обязан быть контакт подрядчика с представителем ТОСа, — говорит Гисматулин. — Мы не собираемся конфликтовать, мы собираемся взаимодействовать».

Как стало известно Properm.ru, Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) выполняет услуги по вывозу мусора, по контрактам с МБУ «Полигон».

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#Коммунальный рай#Пермь#Благоустройство#Ново-бродовский#Вывоз снега#Голый мыс
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