В микрорайоне Новобродовский в неубранном снегу застряла скорая

«Мы были готовы к проведению мероприятия — у нас есть дорожная карта, схема с приоритетностью очистки улиц. Подрядчику было бы выгодно иметь с нами тесные партнёрские отношения. Однако, на контакт к нам подрядчик не идет, с представителями ТОС не общается. Мало того — нам была передана фраза от подрядчика — „Мы будем решать, что, где и когда чистить“. А должно быть наоборот, от потребности населения», — говорит Ринат.